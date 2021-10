FOX annule discrètement une émission controversée

Les téléspectateurs de FOX se sont demandé si certaines de leurs émissions préférées revenaient. Alors que de nombreux programmes sont dans les limbes, le réseau a révélé qu’un ne reviendrait pas. Labor of Love, une série de rencontres conflictuelles qui s’est déroulée du 21 mai au 16 juillet 2020, est annulée. La série n’a duré qu’une saison de huit épisodes. L’émission, animée par l’actrice de Sex and the City, Kristin Davis, suivait une femme, Kristy Katzmann, alors qu’elle cherchait un homme avec qui fonder une famille. L’annulation s’est produite discrètement, avec Rob Wade, qui dirige les productions de “divertissement alternatif” de FOX, glissant la mise à jour lors d’une récente conversation avec Michael Schneider de Variety.

Labor of Love est le seul spectacle actuellement non renouvelé que le spectacle a officiellement transmis. Wade a insisté sur le fait que le sort des émissions suivantes était toujours en suspens: America’s Most Wanted, Cherries Wild, Crime Scene Kitchen, Game of Talents, Holmes Family Effect, Lego Masters, The Masked Dancer, Mental Samurai, Name That Tune et Ultimate Étiqueter. Il y a aussi de nouveaux spectacles qui attendent toujours un mot sur leur avenir, le concours de chant Alter Ego et Next Level Chef de Gordon Ramsay.

“C’est comme être à une table de blackjack et vous savez que vous avez une bonne main, mais est-ce que vous la jetez en arrière et voyez si vous pouvez faire mieux ? Et peut-être que vous aurez un autre Masked Singer, ou Hell’s Kitchen ou autre”, dit Wade. “C’est une décision difficile à prendre parce que toutes les émissions se sont bien passées, ou assez bien pour penser:” Je peux ramener ça et ça ferait absolument un bon nombre “, mais maintenant nous devons en quelque sorte peser toutes ces choses. C’est vraiment déterminant sur la quantité de nouvelles choses que nous achetons. »

Davis n’a pas parlé aux nouvelles, mais elle n’est probablement pas trop blessée de perdre le concert. Elle tourne actuellement And Just Like That…, la suite de Sex and the City de HBO. Katzmann n’a pas non plus abordé l’annulation, mais il convient de noter que les choses n’ont pas fonctionné entre elle et le vainqueur Kyle Klinger, qui a survécu à 14 autres hommes, dont l’ancienne superstar de la WWE Matt Kaye (alias Matt Striker) et l’ancien survivant Marcus Lehman. Depuis la diffusion de l’émission, Katzmann a continué à parler ouvertement de ses problèmes de fertilité. Elle a également exprimé sa déception face à la réaction à Labor of Love, affirmant qu’elle avait reçu “le feu et la haine” des téléspectateurs qui “ont cassé [her] cœur pour l’humanité.” Pour ceux qui sont encore curieux de regarder l’émission, elle est actuellement diffusée gratuitement sur Tubi.