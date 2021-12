FOX annule le toast et le rôti du réveillon du Nouvel An avec Ken Jeong et Joel McHale

Fox a annulé son émission du Nouvel An alors que la vague de variantes du coronavirus omicron se poursuit aux États-Unis. Ville. Imagine Dragons, Marron 5, Pink, Billy Idol et Trace Adkins devaient se produire.

« Bien que nous soyons confiants dans les protocoles de santé et de sécurité pour Fox’s New Year’s Eve Toast & Roast 2022, la récente vitesse de propagation des cas Omicron a rendu impossible la production d’un spécial en direct à Times Square qui répond à nos normes », le réseau a déclaré mardi soir dans une déclaration au Hollywood Reporter. « Nous n’irons pas de l’avant avec Fox’s New Year’s Eve Toast & Roast 2022 à New York. La santé et la sécurité de nos acteurs et équipes ont toujours été et continueront d’être de la plus haute importance. » Le réseau annoncera une émission de remplacement à une date ultérieure.

Entièrement d’accord. Être prudent. ❤️🙏💚 https://t.co/IaH6u6aaan – Ken Jeong (@kenjeong) 22 décembre 2021

La décision est intervenue quelques jours après que le maire de New York, Bill de Blasio, a exprimé une certaine incertitude quant à la célébration du réveillon du Nouvel An de la ville à Times Square alors que la ville connaît une augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus. Mercredi, de Blasio a déclaré à CNN qu’il discutait avec des responsables de la santé et des sponsors de l’ajout de nouvelles mesures de sécurité à la cérémonie de largage des balles pour « la rendre encore plus sûre ».

L’événement était déjà réservé aux personnes pouvant fournir une preuve de vaccination. « Donc, nous sommes toujours en discussion. Le but, bien sûr, est de continuer car c’est un événement tellement important pour les New-Yorkais et pour le monde entier », a déclaré de Blasio à CNN. « Mais si nous parvenons à trouver la bonne formule pour assurer la sécurité des gens, c’est sur quoi nous travaillons en ce moment. J’ai bon espoir. Nous avons encore du travail à faire, et [the] le jury n’est pas encore de retour, mais j’ai bon espoir. »

Plusieurs spectacles de Broadway ont annulé des représentations en raison de l’augmentation de la variante omicron, tandis que les Radio City Rockettes ont annulé leur spectacle Christmas Spectacular pour le reste de l’année. Saturday Night Live a également diffusé une émission réduite le 18 décembre sans public en direct et seulement une poignée de personnes dans le studio. Pendant ce temps, les grands événements du Nouvel An à Los Angeles et Seattle ont déjà été annulés.