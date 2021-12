Fox avait 71 des 100 meilleures émissions du câble en novembre.

Fox News a décroché 71 des 100 meilleures émissions de télévision par câble au mois de novembre, a indiqué le réseau dans un communiqué, continuant d’écraser ses concurrents de l’information par câble CNN et MSNBC, dont aucune n’a classé une émission dans le top 100.

Fox a battu CNN et MSNBC dans les programmes de jour et aux heures de grande écoute et a même attiré plus de téléspectateurs que les réseaux combinés en nombre total de téléspectateurs en journée et aux heures de grande écoute – dans toutes les données démographiques.

Tucker Carlson L’émission de 20 heures a dominé la programmation de Fox avec un total dominant de 3 667 000 téléspectateurs moyens et 651 000 téléspectateurs moyens dans le groupe démographique clé des 25-54 ans. Fox News a noté dans le communiqué que Tucker’s Kyle Rittenhouse interview a attiré de grandes cotes, aidant à propulser le programme à la première place pour novembre.

Après un bon mois d’octobre, The Five de Fox a décroché la deuxième place dans les cotes d’écoute des nouvelles du câble, avec un total de 3,51 millions de téléspectateurs en moyenne au mois de novembre et 557 000 téléspectateurs moyens dans la tranche d’âge clé des 25-54 ans.

Sean Hannity classé troisième pour novembre, avec une moyenne de 3,23 millions de téléspectateurs au total, avec 541 000 téléspectateurs moyens dans la démo.

Fox a battu CNN de 294% dans les téléspectateurs aux heures de grande écoute et de 184% dans la démo pendant les heures de grande écoute. Fox a également dépassé MSNBC de 136% dans le nombre total de téléspectateurs aux heures de grande écoute et de 200% dans la démo pendant les heures de grande écoute.

En ce qui concerne la deuxième place entre CNN et MSNBC, chacun peut revendiquer.

CNN a battu MSNBC au nombre total de téléspectateurs pendant la journée dans la démo clé, de 109 000 à 79 000 en novembre. Cependant, MSNBC a dépassé CNN en nombre total de téléspectateurs, de 660 000 à 495 000.

Idem pour les heures de grande écoute, CNN a remporté la démo clé sur MSNBC, 152 000 à 144 000. Mais a perdu le nombre total de téléspectateurs aux heures de grande écoute, avec seulement 654 000 contre 1 091 000 pour MSNBC.

Cuomo Prime Time de CNN, ancré par l’hôte qui vient d’être suspendu Chris Cuomo, a marqué son mois le moins bien noté de tous les temps. L’animateur de 21 heures a attiré 774 000 téléspectateurs au total et 170 000 dans la démo.

Le programme de fin de soirée de Fox Gutfeld! a terminé le mois de novembre en tant qu’émission numéro un dans l’ensemble de la télévision par câble de base au nombre total de téléspectateurs à 23 h Hôte Greg Gutfeld continue d’augmenter son audience, jusqu’à sept pour cent à partir d’octobre, et bat Jimmy Kimmel Live! et The Tonight Show de NBC avec Jimmy Fallon au nombre total de téléspectateurs.

Gutfeld avait une moyenne globale de 1,98 million de téléspectateurs au total, dont 388 000 dans la démo, ce qui était également assez bon pour battre l’hôte MSNBC le mieux noté. Rachel Maddow pour la première fois depuis le lancement du spectacle de fin de soirée.

Maddow s’est classé neuvième dans les informations par câble, avec 1,98 million de téléspectateurs au total et 260 000 dans la démo.

Voici les moyennes journalières totales du nombre total de téléspectateurs et de la catégorie 25-54 pour le mois de novembre.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 495 000

Renard 1 544 000

MSNBC : 660 000

25-54 Démo

CNN : 108 000

Fox News : 264 000

MSNBC : 78 000

Voici les moyennes aux heures de grande écoute – englobant les émissions diffusées de 20 h à 23 h – au total des téléspectateurs et la démo 25-54 pour le mois de novembre.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 654 000

Fox News : 2 578 000

MSNBC : 1 091 000

25-54 Démo :

CNN : 148 000

Fox News : 420 000

MSNBC : 140 000

