Fox bat CNN et MSNBC combinés

Fox News a dominé CNN et MSNBC combinés dans les cotes mardi.

En nombre total de jours, Fox a marqué 1,66 million de téléspectateurs moyens et 263 000 dans la tranche démographique des 25-54 téléspectateurs. MSNBC a pris la deuxième place au classement général avec 931 000, suivi de CNN avec 545 000. CNN a battu de justesse MSNBC dans la démo, 110 000 à 95 000.

La victoire confortable de Fox a duré jusqu’aux heures de grande écoute, avec 2,77 millions de téléspectateurs en moyenne et 421 000 dans la démo. MSNBC a pris la deuxième place avec 1,73 million au total et 186 000 dans la démo, et CNN à nouveau en troisième avec 760 000 au total et 169 000 dans la démo.

Sean Hannity est arrivé juste après Tucker Carlson, attirant 2,95 millions de téléspectateurs à 21h contre 3,08 millions de Carlson à 20h

Voici une ventilation complète des cotes d’écoute des actualités câblées de mardi par émission :

Nombre total de téléspectateurs (en milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

928 NOUVEAU JOUR :

326 MATIN JOE :

768 ROB CARSONS QUOI DANS LE:

39 MEURTRE, ELLE A ÉCRIT :

35 7a RENARD ET AMIS :

1233 NOUVEAU JOUR :

390 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

139 MATIN EN AMÉRIQUE :

15 8a RENARD ET AMIS :

1579 NOUVEAU JOUR :

479 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

1656 CNN SALLE DE PRESSE :

545 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

723 RAPPORT NATIONAL :

199 — 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

1659 CNN SALLE DE PRESSE :

574 RAPPORTS JOSE DIAZ-BALART :

596 — JAG :

63 11a FAULKNER FOCUS, LE :

1614 A CETTE HEURE :

565 RAPPORTS CRAIG MELVIN :

542 — JAG :

90 12p EN NOMBRE SUPÉRIEUR :

1668 POLITIQUE INTERIEURE :

625 RAPPORTS ANDREA MITCHELL :

597 JOHN BACHMAN MAINTENANT :

184 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

185 RAPPORTS AMÉRIQUES 1p :

1630 CNN SALLE DE PRESSE :

592 MTP QUOTIDIEN :

619 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

232 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

1360 CNN SALLE DE PRESSE :

578 RAPPORTS KATY TUR :

602 AGENDA AMÉRICAIN :

219 SANG BLEU :

202 3p HISTOIRE, LE :

1306 CNN SALLE DE PRESSE :

597 RAPPORTS DE HALLIE JACKSON :

663 — SANG BLEU :

251 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAVUTO :

1328 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

629 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

1257 ERIC BOLLING LA BALANCE :

247 SANG BLEU :

309 5p CINQ, LE :

2709 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

605 — SPECTACLE CHRIS SALCEDO, LE :

263 NOUVELLES : HEURE DE POINTE :

146 6p SPÉCIAL RPT AVEC BRET BAIER :

SALLE DE SITUATION 2093 :

576 BEAT AVEC ARI MELBER :

1205 ÉPICERIE & CIE :

288 RAPPORT DONLON, LE :

25 7p FOX NEWS PRIMETIME :

1873 EXTÉRIEUR ERIN BURNETT :

736 REIDOUT :

1355 RAPPORTS GREG KELLY :

365 SUR BALANCE AVEC VITTERT :

17 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

3078 ANDERSON COOPER 360 :

859 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

1454 STINCHFIELD :

207 DAN ABRAMS EN DIRECT :

37 9p HANNITY :

2950 HEURE PRIME CUOMO :

836 RACHEL MADDOW SPECTACLE :

2211 CORTES & PELLEGRINO :

134 NOUVELLES PRIME :

27 10p INGRAHAM ANGLE, LE :

2280 DON CITRON CE SOIR :

587 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

1514 ROB SCHMITT CE SOIR :

105 BANFIELD :

25 11p GUTFELD ! :

1758 DON CITRON CE SOIR :

379 11ÈME HEURE S/B. WILLIAMS :

1056 RAPPORTS GREG KELLY :

94 AU SOL AVEC VITTERT :

9

25-54 Démo (milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

164 NOUVEAU JOUR :

46 MATIN JOE :

78 ROB CARSONS QUOI DANS LE:

3 MEURTRE, ELLE A ÉCRIT :

0 7a RENARD ET AMIS :

216 NOUVEAU JOUR :

68 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

13 MATIN EN AMÉRIQUE :

2 8a RENARD ET AMIS :

262 NOUVEAU JOUR :

98 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

240 CNN SALLE DE PRESSE :

91 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

70 RAPPORT NATIONAL :

29 — 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

253 CNN SALLE DE PRESSE :

127 RAPPORTS JOSE DIAZ-BALART :

65 — JAG :

2 11a FAULKNER FOCUS, LE :

241 À CETTE HEURE :

109 RAPPORTS CRAIG MELVIN :

61 — JAG :

3 12p EN NOMBRE SUPÉRIEUR :

276 POLITIQUE INTERIEURE :

142 RAPPORTS ANDREA MITCHELL :

59 JOHN BACHMAN MAINTENANT :

38 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

14 RAPPORTS AMÉRIQUES 1p :

245 CNN SALLE DE PRESSE :

102 MTP QUOTIDIEN :

52 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

29 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

206 CNN SALLE DE PRESSE :

95 RAPPORTS KATY TUR :

41 AGENDA AMÉRICAIN :

56 SANG BLEU :

21 L’HISTOIRE 3p, LA :

193 CNN SALLE DE PRESSE :

110 RAPPORTS DE HALLIE JACKSON :

53 — SANG BLEU :

28 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAPUTO :

216 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

112 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

103 ERIC BOLLING LA BALANCE :

53 SANG BLEU :

33 5p CINQ, LE :

354 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

119 — SPECTACLE CHRIS SALCEDO, LE :

65 NOUVELLES : HEURE DE POINTE :

17 6p SPÉCIAL RPT AVEC BRET BAIER :

323 SALLE DE SITUATION :

120 BEAT AVEC ARI MELBER :

113 ÉPICERIE & CO :

42 RAPPORT DONLON, LE :

2 7p FOX NEWS PRIMETIME :

306 ERIN BURNETT EXTÉRIEUR :

166 REIDOUT :

175 RAPPORTS GREG KELLY :

53 SUR ÉQUILIBRE AVEC VITTERT :

5 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

474 ANDERSON COOPER 360 :

176 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

174 STINCHFIELD :

47 DAN ABRAMS EN DIRECT :

16 9p HANNITY :

422 CUOMO PRIME TIME :

189 SPECTACLE DE RACHEL MADDOW :

238 CORTES & PELLEGRINO :

28 NOUVELLES PRIME :

8 10p INGRAHAM ANGLE, LE :

368 DON CITRON CE SOIR :

142 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

147 ROB SCHMITT CE SOIR :

12 BANFIELD :

5 11p GUTFELD ! :

338 DON CITRON CE SOIR :

92 11ÈME HEURE S/B. WILLIAMS :

127 RAPPORTS DE GREG KELLY :

10 SUR L’ÉQUILIBRE AVEC VITTERT :

3

En ce qui concerne l’ensemble des trois réseaux d’information câblés, voici les moyennes quotidiennes totales du nombre total de téléspectateurs et de la catégorie 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 545 000

Fox News : 1,66 million

MSNBC : 931 000

25-54 Démo :

CNN : 110 000

Fox News : 263 000

MSNBC : 95 000

Voici les moyennes aux heures de grande écoute – englobant les émissions diffusées de 20 h à 23 h – au total des téléspectateurs et la démo 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 760 000

Fox News : 2,77 millions

MSNBC : 1,73 million

25-54 Démo :

CNN : 169 000

Fox News : 421 000

MSNBC : 186 000

Pour plus d’informations et d’analyses sur les évaluations, rendez-vous sur ShowBuzz Daily.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com