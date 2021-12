FOX Bet Super 6 : un fan chanceux remporte une maison et partage son plan pour la suite

De temps à autre, Louise Womack serait tentée de mettre en vente la maison dans laquelle elle a vécu. La maison unifamiliale de quatre chambres dans laquelle elle a élevé sa famille avec son mari, Laurence, peut être difficile à suivre.

Après le décès de Laurence en 2013 et avec « Lou » à la retraite, utilisant la moitié de ses revenus pour payer l’hypothèque et faire face à l’entretien, la tentation de vendre était forte. Et pourtant, une chose lui revenait à l’esprit : c’était la maison. Et c’est ce qui compte vraiment.

« J’aime où je suis maintenant », a déclaré Louise lors d’un entretien téléphonique depuis l’Oklahoma dimanche. « Nous avons construit cette maison. La maison était importante pour moi de garder – la seule chose que nous avons faite ensemble. »

Grâce au gain du concours FOX Bet Super 6 « Maison pour les vacances » samedi, Louise n’aura pas besoin de déménager. Elle a décidé de prendre la valeur du prix de 250 000 $ et de l’utiliser pour rembourser le reste de l’argent dû sur la propriété dans laquelle elle vit depuis des années. Terry Bradshaw a dit qu’il cèderait « une maison », après tout – maintenant, cela donnerait simplement à Louise une chance de posséder la sienne.

« J’étais assise à la maison parce que j’avais une infection des sinus et je ne voulais pas risquer de rendre quelqu’un malade », a déclaré Louise. « Quand j’ai reçu l’appel, c’était une si bonne chose. Je ne pouvais pas y croire. »

Louise a rejoint une liste croissante de gagnants du Super 6, sa victoire portant les gains combinés de l’application gratuite FOX Bet Super 6 à plus de 6 millions de dollars en prix en espèces depuis le début des concours en 2019.

Louise – une fan des Cowboys – joue au jeu FOX Bet Super 6 chaque semaine et a joué au cadeau de la maison à un moment donné la semaine dernière après en avoir entendu parler lors des émissions de la NFL sur FOX. « Je joue à peu près tout ce qui se présente », a-t-elle déclaré. « C’est très amusant. » Pendant qu’elle disait cela, elle vérifiait les scores du premier match de dimanche pour le match hebdomadaire du NFL Sunday Challenge auquel elle avait participé.

Louise avait envisagé de quitter sa maison à quelques reprises, mettant même la maison sur le marché une fois tout en préparant des cartons pour se rapprocher de ses deux filles, trois petits-enfants et un arrière-petit-enfant.

« Au début, j’avais l’impression de fuir les souvenirs lorsque j’ai mis la maison en vente », a déclaré Womack. « Cela peut être un combat. Et pourtant, c’est chez moi. J’aime où je suis en ce moment. J’ai un groupe d’amis avec qui je suis. C’est pourquoi je suis resté. Et c’est pourquoi je suis heureux de rester ici. »

Son téléphone a sonné après que la nouvelle de son gros lot se soit répandue parmi sa famille et ses amis. « Ils sont tous si heureux pour moi », a déclaré Womack. « Et je suis vraiment heureux. »

