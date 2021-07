Fox Breaking In Weather Game. La chaîne météo ne l’a pas. 10z viral

Nous avons appris plus tôt cette année que Fox prévoyait de se développer dans le domaine des prévisions météorologiques. La machine de propagande de droite devrait lancer Fox Weather plus tard cette année en tant que service de streaming 24h / 24. Oui, il semble que la société médiatique qui s’est tellement consacrée à nier agressivement la réalité du changement climatique va maintenant avoir un service spécial dédié à le faire à temps plein. Et selon un rapport du New York Times, le “grand-père de la météorologie télévisée” la chaîne météo n’est pas ravi.

The Weather Channel planifie déjà le lancement de Fox Weather en créant son propre service de streaming, Weather Channel Plus. Ils sont aussi, comme le dit le Times, « jetant déjà de l’ombre ».

“Ils ne pouvaient même pas faire les gros titres sur la tempête tropicale Bill”, a déclaré Nora Zimmett, responsable du contenu du réseau, se référant à un article de FoxNews.com que certains météorologues ont critiqué parce qu’il affirmait qu’une tempête relativement bénigne posait un “massif” risque pour la côte Est. “J’applaudis Fox à entrer dans l’espace météo, mais ils devraient certainement laisser les informations vitales aux experts”, a déclaré Mme Zimmett, qui a travaillé chez Fox News dans les années 2000. Elle a qualifié le changement climatique de “sujet trop important pour être politisé, et s’ils le font, ils rendront un mauvais service aux Américains”.

Un porte-parole de Fox Weather a répondu à cette critique très valable en déclarant: «Alors que Weather Channel se concentre sur le trolling de FoxNews.com pour des histoires sans rapport, Fox Weather est en train de préparer les débuts de notre plate-forme innovante pour fournir une couverture critique à un marché incroyablement mal desservi. “

Météo maman et météo papa se battent.

Alors que Fox Weather semble attirer des talents décents – à en juger par le son, même en essayant de débaucher des experts de la chaîne météo elle-même – je ne sais pas à quel point nous sommes censés faire confiance à leur expertise tout en travaillant sous le même parapluie qui héberge des négateurs du climat enragés comme Tucker Carlson et Sean Hannity.

(via NYT, image : Fox News via Media Matters)

