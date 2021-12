Fox Business Poll : les électeurs s’inquiètent de la pandémie mais sont divisés sur les restrictions

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une large majorité est préoccupée par la pandémie de coronavirus, et le nombre de personnes disant que le virus n’est « pas du tout » sous contrôle a légèrement augmenté, selon une nouvelle enquête de Fox Business auprès des électeurs inscrits à l’échelle nationale.

Vingt-sept pour cent pensent que la pandémie est sous contrôle (8 pour cent complètement et 19 pour cent principalement), tandis que 44 pour cent disent qu’elle est juste quelque peu contenue. Vingt-huit pour cent pensent qu’il n’est pas du tout sous contrôle, en hausse de 6 points depuis octobre.

LES ARRÊTS COVID-19 RETOURNENT À PLUS PETITE ÉCHELLE, MAIS DES ARRÊTS PLUS IMPORTANTS ARRIVENT-ILS ?

Pourtant, il y a beaucoup plus d’optimisme par rapport à décembre dernier, lorsque 50% ont estimé que le virus n’était pas du tout sous contrôle.

Les personnes les plus susceptibles de croire que le virus est contenu sont les « très » conservateurs autoproclamés, les électeurs de moins de 35 ans, les électeurs urbains et les Hispaniques.

La variante Omicron du virus a été détectée en Afrique du Sud à la mi-novembre et le premier cas américain a été confirmé le 1er décembre.

FAUCI POUSSE UN NOUVEAU MOT POUR « MANDATS », ADMET LE CHANGEMENT DE DÉFINITION « ENTIÈREMENT VACCINÉ » « CERTAINEMENT SUR LA TABLE »

Les électeurs donnent régulièrement au président Joe Biden ses meilleures notes sur la pandémie, mais il a perdu du terrain sur la question au cours des derniers mois. Actuellement, 47 % des électeurs approuvent et 49 % désapprouvent. Ce sont ses pires notes sur la pandémie à ce jour et bien loin de ses +30 notes au printemps (64-34%).

L’approbation globale de l’emploi de Biden a augmenté de 3 points ce mois-ci : 47% approuvent contre 51% désapprouvent. Le mois dernier, il était de 44 à 54 %.

Les deux tiers des électeurs sont préoccupés par la pandémie, ce qui est à peu près le même nombre de personnes préoccupées par le déficit fédéral et les impôts, mais moins que par l’inflation et les taux de criminalité aux États-Unis.

Près de 8 sur 10 disent que la pandémie est au moins en partie responsable de l’inflation, et presque autant blâment les dépenses/réglementations gouvernementales et la hausse des prix. De plus petites majorités disent que le leadership de Biden et les hauts et les bas économiques réguliers sont responsables.

Les démocrates sont les plus susceptibles d’attribuer l’inflation à la pandémie, tandis que pour les républicains, ce sont les dépenses / réglementations gouvernementales.

LE GOUVERNEUR DU TEXAS ABBOTT REFUSE LE MANDAT SUR LE VACCIN DU PENTAGON

Les points de vue sont partagés sur les villes exigeant une preuve de vaccination pour les activités intérieures comme les restaurants, ainsi que sur les villes exigeant que les entreprises privées prescrivent des vaccins pour les travailleurs sur place.

Par une marge de 5 points, plus d’électeurs sont en faveur que contre le plan de Biden d’exiger des vaccins ou des tests pour les travailleurs des grandes entreprises. Son plan est actuellement retardé par des contestations judiciaires.

L’exigence la plus populaire, avec les deux tiers en faveur, est le mandat du masque pour les voyageurs dans les avions, les trains et les bus. Biden a récemment prolongé cette exigence jusqu’à la mi-mars.

« Les Américains restent préoccupés par le virus, et il existe un soutien majoritaire pour les précautions de base », a déclaré le sondeur républicain Daron Shaw, qui mène des sondages Fox avec le démocrate Chris Anderson. « Mais le soutien à d’autres restrictions, en particulier les mandats, est plus faible et se divise selon des lignes partisanes et idéologiques. La question est de savoir si les démocrates et les libéraux hésiteront sur ces politiques alors que nous entrons dans la troisième année de la pandémie. »

Mené du 11 au 14 décembre 2021 par Fox News sous la direction conjointe de Beacon Research (D) et Shaw & Company Research (R), ce sondage comprend des entretiens auprès de 1002 électeurs inscrits à l’échelle nationale sélectionnés au hasard à partir d’un fichier national d’électeurs et s’est entretenu avec des intervieweurs en direct. sur les lignes fixes et les téléphones portables. L’échantillon total a une marge d’erreur d’échantillonnage de plus ou moins trois points de pourcentage.