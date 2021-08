Fox Business tente d’effrayer les téléspectateurs à propos de l’obtention de photos de rappel COVID-19 «pour toujours» ⋆ 10z viral

L’ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale, KT McFarland, a affirmé mercredi dans une interview avec l’animatrice de Fox Business Maria Bartiromo que les injections de rappel COVID-19 sont le dernier chapitre d’un plan du président Joe Biden et du gouvernement fédéral pour exercer un contrôle sur la vie privée des citoyens américains .

Capture d’écran/Les médias comptent pour l’Amérique

« Tu sais ce que je me demande ? Je me demande, vous savez comment il y a tous ces mandats de vaccination, vous devez montrer votre carte de vaccination juste pour entrer où vous voulez aller. Est-ce que ce sera aussi le cas avec les injections de rappel, KT ? Je veux dire, vont-ils dire, eh bien, dans six mois, avez-vous reçu un rappel? Et devez-vous prouver que vous avez reçu le rappel ? Combien de temps allons-nous être vaccinés ? Tous les six mois?” demanda Bartiromo.

“Oh, je pense pour toujours”, a répondu McFarland.

S’il est en effet possible que des vaccinations périodiques contre le SRAS-COV-2 soient nécessaires – tout comme pour la grippe – McFarland a averti son auditoire crédule que, si c’était le cas, la tyrannie était imminente.

«Je pense que tout cela fait partie d’un programme où la gauche, vous savez, la gauche folle, qui est maintenant en charge de l’administration Biden – tout ce qu’ils font consiste à agréger plus de pouvoir au gouvernement fédéral – le les gens qui vont vous dire et moi quoi faire, les gens qui vont dire à tout le monde dans le pays quoi faire – que ce soit sur les élections, que ce soit sur les mandats de masque, que ce soit sur les vaccins, que ce soit sur un hôte entier de problèmes », a-t-elle poursuivi. « Et le problème est que l’establishment de Washington s’est trompé au cours des 20 dernières années. Pourquoi devrions-nous leur faire confiance à ce sujet ? »

Après avoir encouragé les Américains à ignorer la science, McFarland a ensuite déclaré que la Chine devrait être tenue pour responsable de ne pas avoir empêché l’épidémie de coronavirus (faisant allusion à la théorie encore non prouvée selon laquelle il serait originaire d’un laboratoire de Wuhan et s’en serait accidentellement échappé), ce qu’elle a concédé est entièrement « évitable ». Ironiquement, les vaccins servent cet objectif, mais les droitiers refusent de se les procurer.

Les conservateurs ne peuvent tout simplement pas garder leur propagande droite.

Regardez ci-dessous via Media Matters for America :