Fox Doctor dit que l’Amérique devrait simplement  » aller de l’avant  » et laisser Omicron  » circuler « 

Peter WadeMer 15 décembre 2021, 15h22·4 min de lectureDans cet article :

Saphier – Crédit : FoxNews/Capture d’écran

Le Covid-19 a fait plus de 800 000 morts aux États-Unis. La nation a franchi le seuil plus tôt cette semaine, juste à temps pour qu’une correspondance médicale de Fox News suggère que l’Amérique devrait se débarrasser des mandats et aller de l’avant et laisser la nouvelle variante de la maladie, Omicron, « circuler ». https://www. youtube.com/embed/_9cD5tDiutA

« Nous devrions pouvoir aller de l’avant en tenant compte du fait que le virus provoque une maladie très bénigne chez les personnes vaccinées et les populations plus jeunes, y compris les personnes qui ont été boostées », a déclaré mercredi le Dr Nicole Saphier, radiologue, sur Fox News. Saphier a ajouté la mise en garde selon laquelle elle fonde ses conclusions sur des « données préliminaires », affirmant qu’une « bonne quantité de données » sur Omicron d’Afrique du Sud indique qu’il se présente comme plus doux que les variantes précédentes.

Plus de Rolling Stone

Le Dr Anthony Fauci a également déclaré que les premières données indiquent peut-être une maladie plus bénigne, mais il a adopté une note plus prudente, ajoutant qu’il pourrait y avoir d’autres raisons pour lesquelles les symptômes n’ont pas été aussi graves en Afrique du Sud. « Le niveau de gravité semble être peut-être un peu inférieur à celui de Delta », a-t-il déclaré dimanche. «Mais il y a beaucoup de problèmes de confusion là-bas. Cela peut être dû à la protection sous-jacente de la communauté en raison d’infections antérieures, mais ce ne sont que des données préliminaires que nous devrons simplement suivre attentivement pour les confirmer. »

Saphier est allé de l’avant et a plaidé pour que la variante Omicron se déchaîne sur la base de ces informations préliminaires. « À ce stade, il est temps d’aller de l’avant et de permettre à cette infection bénigne de circuler afin que nous puissions continuer à développer cette immunité hybride – la combinaison de l’immunité induite par le vaccin et naturelle, qui s’est avérée être la forme d’immunité la plus robuste qui soit. continuera à construire ce mur de protection », a-t-elle déclaré.

L’un des nombreux problèmes liés au fait de laisser Omicron « circuler » est que cela signifie également permettre à la variante Delta de continuer à circuler, et la dernière fois que nous avons vérifié, vous ne pouvez pas décider quelle souche du virus vous contractez. Une autre est que s’appuyer sur la combinaison «robuste» de «l’immunité induite par le vaccin et naturelle» est compromis par le fait que des dizaines de millions d’Américains ne sont pas vaccinés. Selon les dernières données des Centers for Disease Control, 65% des personnes éligibles sont entièrement vaccinées (deux doses d’un vaccin à ARNm ou une dose de Johnson & Johnson), ce qui signifie que de nombreux Américains sont toujours extrêmement vulnérables à la fois à Delta et à Omicron.

Cette vulnérabilité est devenue de plus en plus apparente ces dernières semaines. De nombreuses régions du pays ont déjà plus de cas de Covid que leur système de santé ne peut en gérer. Certains hôpitaux de Pennsylvanie seraient en surcapacité. Le Michigan, lui aussi, manque de lits. Le Maine, le New Hampshire et New York ont ​​fait appel à la Garde nationale pour les aider.

Le pic peut être dû en grande partie à Delta, mais cela ne signifie pas qu’Omicron, qui est plus contagieux, ne constitue pas une menace sérieuse. Les épidémiologistes ont averti que même si Omicron était hypothétiquement quatre fois moins susceptible de causer la mort, si le nombre de personnes infectées était multiplié par quatre, cela laisserait le même nombre de morts. « C’est le calcul », a déclaré à Politico le Dr Celine Gounder, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de New York cette semaine.

D’autres spécialistes qui se sont entretenus avec Politico ont averti que la maladie «légère» pourrait ne pas sembler si légère. « Légère » pour un épidémiologiste signifie simplement qu’une personne n’a pas besoin d’être hospitalisée. « Cela peut vous faire perdre pied et vous affaiblir pendant quelques jours et nous l’appellerions toujours léger », a déclaré le Dr Marcus Plescia, médecin-chef de l’American Society of State and Territorial Health Officials. Long Covid, des problèmes de santé persistants causés par le virus qui peuvent persister pendant des mois ou plus et ont affaibli de nombreuses personnes, peuvent également résulter d’une infection bénigne ou asymptomatique, selon les experts de Johns Hopkins.

Saphier n’est pas un expert en maladies infectieuses, cependant. Elle est radiologue. Son profil au Memorial Sloan Kettering indique qu’elle se spécialise dans « tous les domaines de la radiologie, en particulier l’imagerie du sein et du corps ».

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Jake Jackson sur Patreon !