Fox envahit le terrain et s’échappe de la vidéo

Nous avons déjà vu des renards sur le terrain dans le football universitaire, mais celui-ci – lors de la victoire à domicile de l’Arizona State contre l’USC samedi soir – pourrait être un grand de tous les temps.

Regardez cette vitesse ! Regardez cette dextérité ! Il a fait le tour du terrain, a sauté dans les tribunes, puis est sorti de la zone des buts et s’est finalement précipité hors d’un tunnel, et j’espère que c’est sûr et OK après une expérience déchirante.

Une vidéo du compte Twitter de football des Sun Devils l’a montré en train de s’échapper par les portes, alors voilà ! Ouf.

Découvrez les vidéos du moment ci-dessous :

pic.twitter.com/lBXdmPgpTF – #FrankWasRight (@frankwasrightt) 7 novembre 2021

Nous interrompons ce programme régulier pour vous apporter ce message important. Il y a un FOX sur le terrain, @ASUFootball. ?? ESPN

https://t.co/oIyZfYSpgK pic.twitter.com/5jSzEckkE1 – Conférence Pac-12 (@pac12) 7 novembre 2021

Lister

Suivre les espoirs Heisman du football universitaire