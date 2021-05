Fox et Newsmax sont “ penchés à gauche ” parce qu’ils admettent que Biden a gagné Vir .

Nous venons de publier un article dans lequel nous avons présenté un nouveau sondage Ipsos constatant qu’une majorité de républicains pense que Donald Trump est le président légitime des États-Unis. Un nombre encore plus grand a montré qu’ils croient que le processus électoral a été truqué contre lui et eux. Tout cela semble tellement insensé que l’on considère que, A) C’est fou, mais B) Ces gens vivent dans un monde où ils n’entendent rien d’autre que «le vol», «truqué!» “Chine!” et “Dominion!”

OAN – théoriquement une organisation de presse – révèle qu’elle n’est rien d’autre qu’une machine de propagande permanente de MAGA en se vantant maintenant auprès de cette moitié des républicains, que l’OAN peut être invoquée pour dire la «vérité». Tous les autres réseaux sont «de gauche». Astuce à Rawstory pour les citations:

Pearson Sharp de l’OAN a suggéré que Newsmax et Fox News pourraient ne plus être considérées comme des sources d’information «fiables» car les médias avaient reconnu la victoire du président Joe Biden aux élections de 2020.

Pendant longtemps, les conservateurs pouvaient compter sur Fox News pour avoir une vision honnête de ce qui se passait », a déclaré Sharp. «Mais comme nous l’avons vu lors de cette dernière élection, Fox a sauté du navire et s’est dirigé vers des eaux d’un bleu beaucoup plus foncé.

En savoir plus sur Political Flare

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens.

Eh bien, l’élection était d’un bleu plus foncé? Ou n’est-ce pas ce qu’il voulait dire?

Ensuite, il y a Newsmax, qui aime projeter une image de foyer pour les conservateurs, de droite ou du moins de centre-droit. Mais est-ce vraiment le cas? Si vous approfondissez l’image Newsmax des informations dites conservatrices, vous trouverez une organisation très différente, beaucoup plus de gauche.

«Newsmax a jeté Trump sous le bus et s’est enfui presque immédiatement, déclarant Biden le prochain président malgré toutes les preuves de fraude massive et sans attendre que les États du champ de bataille contestés terminent leur enquête.

Ils ne termineront jamais leurs enquêtes. Ils sont en cours en Arizona. Trump dit qu’il y en aura plus en Géorgie, en Pennsylvanie, etc. Et est-ce le devoir d’un réseau de ne pas «jeter les gens sous le bus» ou de rapporter ce qui s’est passé?

Mais OAN ferait mieux d’être prudent. Newsmax n’a pas soudainement eu de gens tôt le lundi matin au cours desquels les dirigeants se sont réunis et ont dit: «Nous ferions mieux d’arrêter de nourrir ces gens de conneries ou ils vont réellement commencer à croire à ces choses.» Non, il a fallu des poursuites intentées par Dominion contre un exécutif, et Fox a fait face à des poursuites similaires (voyez à quelle vitesse Maria Bartiromo a changé d’avis sur qui «gagnait» l’élection).

Que se passe-t-il si OAN est ensuite poursuivi en justice et qu’ils sont les derniers à être «de gauche»? Cela en fait-il les plus stupides ou les meilleurs? Nous ne pouvons honnêtement pas en dire plus. Nous savons qu’ils ne peuvent pas non plus le dire.

OAN tente de convaincre les téléspectateurs que Newsmax est une «organisation de gauche» pic.twitter.com/ZgSVIrnqtF – David Edwards (@DavidEdwards) 23 mai 2021

****

Paix

Jason

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak