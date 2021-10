Fox lance la plate-forme NFT pour les objets de collection numériques ‘The Masked Singer’

Fox lance une plate-forme de collection NFT pour sa série de chanteurs de téléréalité, « The Masked Singer ».

Fox Entertainment et son partenaire Blockchain Creative Labs ont lancé The Maskverse hier. C’est un marché et une communauté NFT pour les fans de la série de concours de chant. Cela représente une nouvelle tentative de capitaliser sur l’engouement pour le NFT de 2021, qui semble s’essouffler.

Le site Maskverse facture 20 $ pour un pack de trois masques NFT de l’émission. Les objets de collection sont publiés dans des packs de masques, avec des NFT de carte de personnage en gouttes hebdomadaires tout au long de la saison en cours de l’émission. Les NFT peuvent être achetés, échangés ou vendus sur le site (tout en générant des frais pour Fox).

Fox offre gratuitement des NFT de Miss Masky, la mascotte numérique de l’émission populaire. Les 10 000 NFT gratuits ont été réclamés dans les 10 heures suivant le lancement. Fox a annoncé une deuxième baisse de 10 000 Miss Masky NFT plus tard dans la journée pour aider à répondre à la demande.

Pour participer au site, les utilisateurs doivent créer un portefeuille multimédia numérique via Eluvio – un fournisseur de blockchain dans lequel Fox est investi. Cela permet aux utilisateurs d’acheter des NFT en utilisant des cartes de crédit et des crypto-monnaies.

Fox dit qu’à partir de novembre, les membres de Maskverse peuvent jouer à un jeu de vote pour essayer de prédire quels personnages seront éliminés dans les six derniers épisodes. Les gagnants auront la possibilité d’acheter des packs Gold Mask pour les personnages révélés de la saison 6. Une fois que quelqu’un a terminé la collection NFT complète, il a accès à des prix exclusifs, comme des masques de cristal rares.

Fox dit que le projet NFT « The Masked Singer » est le premier d’une série de projets en cours.

En mai, Fox Entertainment et Bento Box Entertainment se sont associés pour créer Blockchain Creative Labs. Les deux ont donné 100 millions de dollars à la nouvelle société de capital-risque pour investir dans de nouvelles opportunités. L’un d’eux comprend un marché numérique dédié à la prochaine comédie animée de Dan Harmon, « Krapopolis ». Fox dit que ce sera la première série animée à être entièrement organisée sur la blockchain. Quoi que cela signifie.

Alors que l’industrie de la musique a été balayée par l’engouement pour le NFT au début de 2021, les choses semblent se calmer. De plus en plus d’artistes sortent des projets NFT, mais l’enthousiasme pour ces projets s’est considérablement éteint.