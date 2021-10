Fox mène la deuxième victoire consécutive des Kings

30/10/2021 à 7h30 CEST

. / La Nouvelle-Orléans

DeAaron Fox a obtenu 23 points en tant que meilleur buteur de les Sacramento Kings, qui ont vaincu les New Orleans Pelicans 109-113 sur la route. Les Kings ont remporté leur deuxième match consécutif et demeurent invaincus sur la route cette saison avec une fiche de 3-0. Sacramento, qui a commencé la saison avec trois victoires sur route, a deux défaites à domicile. Richaun Holmes a récolté 21 points et Buddy Hield, qui est sorti du banc, a récolté 20 points pour Sacramento. Le Portoricain Maurice Harkless a ajouté des minutes de jeu, avec 24, mais n’a pas obtenu de points. Le joueur a pris cinq rebonds et a délivré une passe pour un touché.

Pour les Pélicans, Jonas Valanciunas a contribué au double-double de 24 points et 13 rebonds. Brandon Ingram a marqué 22 et Devonte Graham a tiré 16 pour Sacramento. Le joueur espagnol Willy Hernángomez n’a pas joué par décision de son entraîneur. Jouant sans l’attaquant vedette Zion Williamson, qui se remet d’une opération au pied durant la saison morte, les Pélicans ont perdu cinq de leurs six premiers matchs.