Fox Nation rend hommage au fondateur de Building Homes for Heroes, Andy Pujol, avec le prix « Service to Veterans »

Fox Nation a honoré le fondateur de « Building Homes for Heroes » Andy Pujol avec le prix « Service aux anciens combattants » lors des Patriot Awards de mercredi.

Pujol a fondé Building Homes for Heroes en 2006, et supervise toujours les opérations quotidiennes de l’organisation, le tout sans toucher de chèque de paie. Building Homes for Heroes soutient les vétérans en leur offrant un foyer, ainsi qu’en les aidant dans leur carrière et les besoins uniques de chaque individu.

Les animateurs de « Fox & Friends » Steve Doocy, Ainsley Earhardt et Brian Kilmeade ont remis le prix surprise à Pujol.

« J’ai promis de servir mon pays, et nous avons travaillé si dur pour construire une maison par an », a déclaré Pujol, qui a noté que le soutien de Fox avait aidé son organisation à construire une maison tous les 11 jours.

Earhardt a expliqué les détails qui entrent dans chaque maison que l’organisation de Pujol fabrique, illustrant comment les maisons sont conçues pour répondre aux besoins uniques de chaque vétéran.

Building Homes for Heroes a fourni une maison au sergent de première classe de l’armée John Goudie, qui a reçu le prix « Modern Warrior » de Fox Nation.

Pete Hegseth signe des exemplaires de son livre « Modern Warriors » aux Patriot Awards

Fox Nation a organisé sa troisième édition des Patriot Awards en Floride, où des héros de tous les jours à travers les États-Unis qui ont fait preuve de dévouement envers notre nation et les valeurs qui nous sont chères ont été honorés.

Nation du renard les programmes sont consultables à la demande et à partir de l’application de votre appareil mobile, mais uniquement pour les abonnés Fox Nation. Aller à Fox Nation pour commencer un essai gratuit et regarder la vaste bibliothèque de vos personnalités préférées de Fox News.