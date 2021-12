Fox New prévoit un nouvel éclairage d’arbre de Noël à la suite d’un incendie criminel

PDG de Fox News Suzanne Scott a abordé l’incendie criminel qui a eu lieu mercredi devant le siège du réseau à Manhattan, qui a conduit à l’incendie d’un «arbre de Noël entièrement américain».

Scott a félicité le FDNY et le NYPD pour leur travail en éteignant respectivement l’incendie et le NYPD pour avoir appréhendé l’incendie criminel présumé, ainsi que sa propre équipe de sécurité pour leur réponse.

Elle a ensuite annoncé des plans sur une cérémonie d’allumage pour un nouvel arbre de Noël «All American», dont elle révélera les détails une fois planifiés. On peut probablement s’attendre à ce que la cérémonie soit un événement télévisé, bien sûr, qui sera certainement noté compte tenu de sa présentation de vigilance et d’esprit de vacances au mépris de cette attaque insensée.

Lisez le mémo complet ci-dessous :

Chers collègues,

Plus tôt ce matin, l’arbre de Noël entièrement américain de FOX News Media à l’extérieur de notre bâtiment sur FOX Square a été incendié lors d’un incendie criminel malveillant. L’arbre de 50 pieds, qui vient d’être allumé lors d’une belle cérémonie à l’antenne dimanche soir, a été englouti par les flammes et la fumée a imprégné le bâtiment.

Il n’y a eu aucun blessé et heureusement, tous les employés travaillant à l’intérieur du bâtiment sont restés en sécurité pendant toute la durée de l’incendie.

Nous sommes très reconnaissants au FDNY qui s’est rapidement mobilisé pour éteindre l’incendie et au NYPD qui a appréhendé le criminel sur place, qui a depuis été inculpé d’incendie criminel, parmi plusieurs autres crimes. Notre équipe de sécurité a également fait un excellent travail en répondant immédiatement à l’incident.

C’est devenu une nouvelle et merveilleuse tradition sur FOX Square au cours des trois dernières années. Nous ne laisserons pas cet acte de lâcheté délibéré et effronté nous décourager. Nous sommes en train de reconstruire et d’installer un nouvel arbre comme message qu’il peut y avoir de la paix, de la lumière et de la joie même pendant un moment sombre comme celui-ci.

Nous prévoyons actuellement une cérémonie d’allumage pour le nouvel arbre et nous enverrons ces détails une fois que nous les aurons.

Merci Suzanne