Fox News Alum avec des liens avec des robes de télé-réalité en tant que cowboy Alec Baldwin pour Halloween quelques jours seulement après le tournage de « Rust »

L’ancien correspondant principal de Fox News, Rick Leventhal, se tient à côté des costumes d’Halloween controversés de son épouse Kelly Dodd. Leventhal fait face à des réactions négatives pour son interprétation de l’acteur Alec Baldwin à la suite de la tragique fusillade accidentelle qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage de Rust plus tôt ce mois-ci, tandis que l’ancienne Real Housewives of Orange County est critiquée pour s’être vêtue d’une coiffe amérindienne.

« Kelly a célébré son héritage amérindien et j’ai célébré le grand acteur de cinéma américain Alec Baldwin #happyhalloween », a écrit Leventhal en légende des photos qu’il a publiées sur Instagram dimanche. Sur les photos, Leventhal pose avec un faux pistolet à la main, faisant référence au pistolet à hélice qui, selon les enquêteurs, s’est avéré être chargé de balles réelles lorsque Baldwin l’a tiré pendant le tournage, tuant Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza.

Le costume n’était pas populaire parmi ses partisans. « Je suis un conservateur et je vous soutiens généralement toi et Kelly, mais c’est de mauvais goût … Je suis sûr que vous ne vous habilleriez pas comme ça si c’était votre fille qui avait été abattue », a commenté une personne, tandis qu’une autre écrivait , « Désolé mais de mauvais goût. Allez, quelqu’un a perdu la vie. » Encore un autre adepte a ajouté: « C’est tellement gâché à tant de niveaux #pas drôle. »

Leventhal a défendu son costume auprès de TMZ en déclarant : « Je n’essayais en aucun cas d’offenser qui que ce soit, à l’exception d’Alec Baldwin. C’est un crétin et mérite toute la chaleur qu’il reçoit. » L’ancien membre du personnel de Fox News a fait valoir qu’Halloween ne pourrait pas exister si les gens disséquaient chaque costume en fonction de qui il pourrait offenser, ajoutant que même s’il se sentait mal pour la famille de Hutchins, « Si Baldwin est anti-armes, pourquoi les fait-il films et les pointer sur les gens et appuyer sur la gâchette ? Concentrez votre colère sur lui et sur l’hypocrisie de cette industrie. »

Dodd n’a pas publié les mêmes photos sur son propre profil, mais a partagé des photos de groupe lundi. « Les temps forts de la fête d’Halloween 2021 ! Pour vous les ennemis, j’embrasse mon héritage amérindien. Je pense que la mode est belle et c’était un hommage et une célébration », a-t-elle écrit avec un emoji de cœur. Ses adeptes ne l’achetaient pas : « Alors pourquoi ne portez-vous pas cela un jour au hasard comme tenue ? Une culture n’est vraiment pas un costume », a écrit une personne, tandis qu’une autre a ajouté : « Une coiffe n’est pas un pièce de mode. Et si vous saviez quoi que ce soit sur la culture et les traditions autochtones, vous le sauriez! #ourcultureisnotacostume. «

Dodd a révélé lors de la réunion de la saison 16 de RHOC qu’elle se considérait comme une femme de couleur après avoir subi un test ADN à domicile. « Mon argument était que je suis noire, asiatique, mexicaine, espagnole, je suis à 30 pour cent amérindienne et je suis à 1 pour cent juive. Et je suis toutes races », a-t-elle déclaré.