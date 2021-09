Fox News annihile CNN et MSNBC au troisième trimestre 2021 ⋆ 10z viral

Plus les choses changent, plus les choses restent les mêmes. Tel a été le cas avec la publication des cotes d’écoute de cette semaine pour le troisième trimestre de 2021 car, au grand choc de personne, Fox News Channel a remporté son 79e trimestre consécutif en tant que première chaîne d’information câblée tandis que CNN et MSNBC ont vu les chiffres atteindre des niveaux pas vu depuis le second mandat de Barack Obama en tant que président.

Bien sûr, Zuckerville (autrement connu sous le nom de CNN) et MSNBC ne verront aucune raison de changer leurs modèles commerciaux conflictuels et empoisonnés mais fastidieux.

Selon un Communiqué de presse FNC à partir de mardi, le gain d’audience a coïncidé avec son 25e anniversaire car il était également “le réseau le plus regardé de tous les câbles de base avec un nombre total de téléspectateurs en journée et aux heures de grande écoute” et “son trimestre le mieux noté de l’année à la fois pour le nombre total de téléspectateurs et le très convoité 25-54 démo.

Fox a écrit que leur Le 79e trimestre consécutif de domination s’est soldé par des victoires dans “chaque heure de la semaine avec des pourcentages d’avantages à deux et trois chiffres” et des dépassements journaliers totaux de 1,4 million de téléspectateurs au total et 227,00 dans la démo avec ces chiffres passant à 2,4 millions et 377 000 aux heures de grande écoute, respectivement.

Quant à CNN, Zuckerville a connu son pire quart dans la démo 25-54 depuis 2014 avec des cotes d’écoute totales d’une année sur l’autre atteignant 36% pour tous les téléspectateurs et 41% aux heures de grande écoute via la même métrique.

Les choses étaient encore pires pour CNN en comparant Q2 à Q3 car leur audience aux heures de grande écoute a chuté de 46% avec tous les téléspectateurs et de 52% dans la démo 25-54. Et quelque chose nous dit que plus de scandales Cuomo et les effondrements de Don Lemon ne résoudront pas leur problème.

Aujourd’hui à la tête de MSNBC, Rashida Jones a du mal sur les mains. Alors que les chiffres d’une année sur l’autre du réseau avec le nombre total de téléspectateurs ont diminué de 39% au total et de 38% aux heures de grande écoute, la démo s’est effondrée avec une perte de 52% au total et de 51% aux heures de grande écoute à partir de septembre 2020.

Et pour mettre encore plus de sel sur la plaie, ils ont eu leur pire quart dans la démo depuis les jours «Lean Forward» de 2015.

Passant à des émissions spécifiques, Fox a écrit que de nombreuses émissions de CNN et MSNBC ont connu leurs pires mois, tandis que dix émissions de FNC ont connu leurs meilleurs mois, y compris Gutfeld ! régnant en maître non seulement sur sa compétition de câble, mais remportant plusieurs victoires sur ABC Jimmy Kimmel Live!, The Late Show de CBS avec Stephen Colbert et The Tonight Show de NBC avec Jimmy Fallon (cliquez sur “développer”) :

Plusieurs programmes sur CNN et MSNBC ont atteint des creux historiques en septembre, marquant leurs programmes les moins bien notés depuis leur création, notamment MSNBC’s 11th Hour avec Brian Williams, qui a obtenu ses plus faibles notes avec A25-54, The Beat avec Ari Melber qui a obtenu ses plus faibles notes. dans les deux catégories et The ReidOut avec Deadline: White House qui ont tous deux marqué leurs démos 25-54 les moins bien notées de tous les temps. Cuomo Prime Time de CNN a présenté sa démo 25-54 la moins bien notée depuis juin 2019 et Outfront avec Erin Burnett a atteint un creux dans la démo depuis juillet 2019. Pendant ce temps, plusieurs programmes FNC ont publié leur mois le mieux noté, comme America Reports, America’s Newsroom, The Faulkner Focus, The Five, FOX & Friends, FOX News Primetime, Gutfeld!, The Ingraham Angle, Outnumbered et Special Report with Bret Baier.

(….)

Présentez le nouveau programme de fin de soirée de Greg Gutfeld, Gutfeld! a terminé le trimestre en tant que deuxième mieux noté dans l’ensemble de la diffusion et du câble, en tête des nouvelles du câble dans toutes les catégories à 23 h / HE, dépassant notamment chaque programme de CNN. Le programme, qui marque six mois depuis son lancement le 5 octobre, a enregistré une croissance à deux chiffres depuis le dernier trimestre du nombre total de téléspectateurs. Gutfeld ! en moyenne 1,7 million de téléspectateurs et 320 000 avec A25-54 au cours du troisième trimestre, dépassant Jimmy Kimmel Live! et The Tonight Show de NBC avec Jimmy Fallon au nombre total de téléspectateurs en Live+SD. Dans la mesure Live+3 de Nielsen, Gutfeld! a livré des victoires contre Jimmy Kimmel Live! et The Tonight Show avec Jimmy Fallon au nombre total de téléspectateurs. L’émission a écrasé The Daily Show de Comedy Central, Conan et Full Frontal de TBS avec Samantha Bee à tous les niveaux du nombre total de téléspectateurs et la démo plus jeune des 25-54 ans en Live + SD et Live + 3. De plus, pour le mois de septembre, Gutfeld! a de nouveau dépassé Jimmy Kimmel Live pour le quatrième mois consécutif. Ce trimestre, Gutfeld ! a dépassé tous les programmes de fin de soirée diffusés à la télévision et par câble au cours de la première semaine complète après la fête du Travail (du 6 au 12 septembre), en nombre total de téléspectateurs, y compris The Late Show de CBS avec Stephen Colbert. Cela a marqué la deuxième semaine complète Gutfeld! a tenu une audience plus large que tous les programmes diffusés en fin de soirée avec des émissions télévisées originales en direct + SD et la quatrième semaine consécutive de FNC’s Gutfeld! était l’animateur le plus regardé de toute la télévision de fin de soirée en nombre total de téléspectateurs.