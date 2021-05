Fox News blâme la pénurie de sauce Chick-fil-A sur … Joe Biden ⋆ .

Nous avions l’habitude de nous mettre en colère lorsque Fox News donnait une tournure conservatrice évidente aux événements, laissant de côté le contexte critique, ou omettant de noter quelque chose que les démocrates ont dit ou fait en réponse, des choses comme ça. Puis nous nous sommes fâchés quand nous avons appris que les producteurs de Fox et Roger Ailes travaillaient en concert direct avec le RNC et les Pols à Washington (quand l’idée de pure «propagande» s’est vraiment installée). Hannity a fait campagne avec Trump, nous ne sommes même pas sûrs que quiconque se soit fâché à ce sujet parce que les deux appartiennent à l’évidence au même enfer. Mais maintenant, Fox News semble aller «all-in» en ce qui concerne l’analyse au niveau de Qanon, la pensée conspirationniste, et même les gros titres.

Comment expliquer autrement le site Web de Fox News criant un titre qui se lit comme suit: La pénurie de sauce Chick-fil-A est imputée à “ l’Amérique de Joe Biden ”?

Une question très logique serait Quoi. Le. Fck. Joe Biden a-t-il fait cet accès limité de Chick-fil-A à sa sauce?

Mais vous ne poserez pas cette question logique parce que vous savez que la réponse est «Rien», il n’a «rien», à propos de la sauce de n’importe qui! Et vous le savez parce que contrairement au lecteur FOX, vous n’êtes pas si stupide!

Passé? Chick-fil-A a annoncé que certains des restaurants seraient confrontés à une pénurie de sauce en raison de la cyberattaque de Colonial Pipeline. De toute évidence, Trump peut permettre à une épidémie de sévir à travers les États-Unis qui ferme en fait Chic-fil-A pendant de longues périodes, mais ce n’était pas grave parce que MAGA et la Chine c’est pourquoi. Lorsqu’une cyberattaque ferme un pipeline majeur (très temporairement), toutes les conséquences qui en découlent sont la faute de Joe Biden. Une conséquence est que Chick-fil-A pourrait avoir moins de sauce. (Quel type de gaz mettent-ils dans la sauce?)

Pire encore, FOX a obtenu «l’histoire» simplement du fait que d’autres MAGA «disaient» la même chose. C’est l’histoire ultime de «couvrir ce que les gens disent». Selon le véritable «article» de FOX:

À la suite de plusieurs rapports faisant état de la limitation du nombre de sachets de sauce Chick-fil-A à chaque client, les utilisateurs des médias sociaux se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur indignation – pas au restaurant – mais au président Joe Biden.

«L’Amérique de Joe Biden», a tweeté le procureur général du Missouri, Eric Schmitt.

«Joe Biden détruit l’Amérique», a écrit le sénateur Ted Cruz (R-TX). représentant

Lauren Boebert (R-CO) a demandé s’il n’y avait «aucune limite à la gravité de la gravité de l’Amérique de Biden».

Voilà, c’est l’histoire. Ces trois tweets ont créé l’histoire. Nous voulons attirer une attention particulière sur Lauren Boebert. Nous croyons fermement qu’elle devrait être forcée d’assister à un enterrement par jour, que ce soit des victimes de COVID ou des victimes de g * n vi * lence pour avoir une idée de quelles choses sont «horribles» et de quelles choses sont simplement… «ennuyeuses»?

La sauce est-elle si bonne? Certains d’entre nous refusent d’y manger parce que nous ne soutenons pas ce qu’ils représentent. Qu’à cela ne tienne, nous répondrons à notre propre question, «NON», la sauce n’est pas si bonne. Seule la sauce thaï au curry rouge est aussi bonne et tout le monde le sait. De plus, nous ne laisserions pas tomber Chick-fil-A pour simplement visser leurs propres clients, limiter la sauce pour réduire les coûts et rejeter la faute sur l’Amérique de Biden de toute façon. Trump le ferait.

Jésus, ces gens.

****

Paix, vous tous

Jason

