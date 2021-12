Fox News défend Jesse Watters après les critiques d’Anthony Fauci

Fox News se tient fermement derrière Jesse Watters, après le Dr. Antoine Fauci a demandé son renvoi mardi matin.

Dans une déclaration, le réseau a défendu le co-animateur de The Five – arguant que les remarques que Watters a faites lors du sommet Turning Point USA le week-end dernier concernant Fauci ont été totalement mal interprétées.

« Maintenant, vous allez chercher le coup fatal. Le coup mortel avec une embuscade est mortel parce qu’il ne le voit pas venir », a déclaré Watters. Il a ensuite proposé un sujet de discussion et a ajouté : « Boom, il est mort ! Il est mort! »

Fox News a déclaré avoir examiné l’intégralité des remarques et qualifié de « plus que clair » que Watters parlait métaphoriquement lorsqu’il utilisait les mots « kill shot » et n’encourageait pas réellement la violence contre l’expert en maladies infectieuses.

« Sur la base du visionnage du clip complet et de la lecture de la transcription complète, il est plus que clair que Jesse Watters utilisait une métaphore pour poser des questions percutantes au Dr Fauci sur la recherche sur le gain de fonction et ses mots ont été complètement déformés. contexte », a déclaré Fox News dans sa déclaration.

Watters, dans ses remarques, plaidait pour que les citoyens – pas seulement les journalistes – « tendent une embuscade » au Dr Fauci en public. avec des questions dans le style du fondateur de Project Veritas James O’Keefe, dont les vidéos sous couverture de caméras cachées ont été célébrées à droite.

Fauci, interrogé sur la remarque de Watters sur CNN mardi, a demandé que Watters soit renvoyé de Fox News.

« C’est affreux qu’il ait dit cela », a déclaré Fauci à CNN. «Et il va très probablement devenir irresponsable. Je veux dire, quel que soit le réseau sur lequel il se trouve, il ne fera rien pour lui. Je veux dire, c’est fou. Le gars devrait être viré sur-le-champ !

