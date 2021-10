Fox News doit licencier des hôtes pour des commentaires racistes

Un groupe de défense des intérêts des Amérindiens à but non lucratif appelle Fox News à licencier les hôtes du réseau Jesse Watters et Rachel Campos-Duffy pour leurs commentaires « racistes » sur les peuples autochtones.

L’indignation découle d’un récent segment de Fox News Primetime dans lequel Watters et Campos-Duffy se sont plaints Kamala Harris disant que l’Amérique devrait reconnaître l’impact dévastateur Christophe Colomb et d’autres colonisateurs européens avaient sur les nations amérindiennes. Watters a hyperboliquement résumé les commentaires de la vice-présidente en disant essentiellement que « l’Amérique est un endroit horrible », et Campos-Duffy a proclamé Columbus « la première victime de l’annulation de la culture ».

Le segment s’est poursuivi avec Campos-Duffy affirmant que les Amérindiens ne sont pas soumis au « même standard » que Columbus, disant « Nous savons qu’ils étaient tout aussi brutaux, nous savons qu’ils avaient en fait des esclaves, y compris des esclaves afro-américains, ils ont conquis tribus avant et après la venue de Colomb. Elle a fait valoir que les conditions sociétales des Amérindiens « ont tout à voir avec la dépendance du gouvernement, les cycles de pauvreté et d’alcoolisme et les ruptures familiales ».

Watters a convenu qu’il y avait « une quantité incroyable d’atrocités » que les Amérindiens ont commises les uns contre les autres, et s’est en outre plaint que « [Harris] ne s’en prend qu’à ce pays » en parlant des côtés sombres de l’histoire humaine. Watters a également alimenté l’idée que les Amérindiens sont des profiteurs du gouvernement, en disant «[Democrats] vont juste essayer d’envoyer plus de caisses noires aux réserves, et en faire des victimes, puis les faire continuer à voter pour les démocrates. »

Le segment a attiré l’attention d’IllumiNative, qui se décrit comme « une nouvelle initiative à but non lucratif conçue pour accroître la visibilité et remettre en question le récit négatif sur les nations et les peuples autochtones de la société américaine ». L’organisation a condamné le segment sur Twitter, exigeant une correction de Fox et disant que Watters, Campos-Duffy et son mari – ancien membre du Congrès Sean Duffy – devraient être licenciés pour leur «racisme flagrant».

Christophe Colomb a été la première victime d’annuler la culture 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 Ces remarques racistes de @RCamposDuffy, @JesseBWatters et @SeanDuffyWI sont haineuses et inacceptables. @FoxNews doit s’excuser et licencier ces membres du personnel. #FoxSoRacist pic.twitter.com/lltFvoMVf9 – IllumiNative (@_IllumiNatives) 15 octobre 2021

Nous sommes horrifiés par le racisme flagrant diffusé à l’antenne par les animateurs @RCamposDuffy, @JesseBWatters et le contributeur @SeanDuffyWI. Les faux récits sur les Autochtones sont incroyablement nocifs. @FoxNews n’est pas au-dessus de la responsabilité et doit corriger ces déclarations à l’antenne.#FoxSoRacist pic.twitter.com/xMIBbbmkN5 – IllumiNative (@_IllumiNatives) 16 octobre 2021

Le directeur général du groupe, Cristal Écho Faucon, a parlé à The Daily Beast, et elle a en outre dénoncé les « déclarations scandaleusement fausses et préjudiciables sur les Amérindiens » de Fox.

« Cette rhétorique est incroyablement nocive et dangereuse et très clairement enracinée dans le racisme et la suprématie blanche. Au lieu de permettre aux gens de perpétuer l’histoire révisionniste qui efface la véritable histoire de ce pays, nous devons commencer à l’appeler ainsi. Génocide », a déclaré Echo Hawk. « Il ne devrait pas y avoir de réseau de télévision aux États-Unis qui permette à des gens comme Jesse Watters, Rachel Campos-Duffy et Sean Duffy de diffuser la haine et d’endoctriner ce pays avec le racisme et la suprématie blanche. »

Regardez ci-dessus, via Fox News.

