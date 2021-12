Fox News domine le câble de base alors qu’un scandale hante CNN et MSNBC se débattent dans une démo convoitée par les annonceurs

Les gros titres des médias le 7 décembre

Dans les médias d’aujourd’hui, CNN et Chris Cuomo publient des déclarations cinglantes l’un contre l’autre, l’ancien présentateur annonce qu’il quitte son émission de radio SiriusXM et un éditorial du New York Times se moque de la crainte que la bibliothèque gratuite ne contribue à l’embourgeoisement.

Fox News Channel a dépassé MSNBC et CNN en difficulté combinés pendant 16 semaines consécutives parmi les téléspectateurs au total et aux heures de grande écoute.

Fox News était le réseau le plus regardé parmi tous les câbles de base du 29 novembre au 5 décembre, avec une moyenne de 1,5 million de téléspectateurs, tandis que Hallmark Channel, deuxième, s’est contenté d’une audience moyenne de 849 000. FNC est maintenant n ° 1 du câble de base parmi les téléspectateurs au total pendant 42 semaines consécutives.

MSNBC a attiré en moyenne 704 000 téléspectateurs et CNN, en proie à des scandales, en moyenne 524 000, les réseaux libéraux n’ayant pas réussi à surpasser Fox News combinés.

CNN MET FIN À CHRIS CUOMO « EFFICACE IMMÉDIATEMENT »

Fox News Channel a dépassé MSNBC et CNN en difficulté combinés pendant 16 semaines consécutives parmi les téléspectateurs au total et aux heures de grande écoute. (Photo de Drew Angerer/.)

Fox News a également terminé n ° 1 pendant les heures de grande écoute de 20 h à 23 h HE, avec une moyenne de 2,5 millions de téléspectateurs pour retenir l’audience moyenne de 2,1 millions d’ESPN, forte de la NFL. Hallmark, MSNBC et Freeform ont complété le top cinq, tandis que la programmation en difficulté de CNN aux heures de grande écoute comptait en moyenne 676 000 téléspectateurs pour terminer 15e, derrière des offres câblées telles que Food network, History, Paramount, TLC et HGTV.

La semaine a commencé avec Chris Cuomo qui animait l’heure de 21 heures de CNN lundi, mais il a été suspendu mardi et licencié du réseau samedi après que des documents ont révélé que son rôle dans le scandale d’inconduite sexuelle de son frère était plus important qu’on ne le pensait auparavant. La programmation de CNN aux heures de grande écoute a eu du mal pour les téléspectateurs même lorsque l’homonyme « Cuomo Prime Time » était sans doute la plus grande star de la chaîne, et maintenant seuls Anderson Cooper et Don Lemon restent jusqu’à ce qu’un remplaçant permanent de Cuomo soit nommé. 21h sur CNN L’heure ET n’a attiré en moyenne que 745 000 téléspectateurs depuis la disparition de Cuomo.

« Hannity » a presque quadruplé le nombre de téléspectateurs de CNN au cours de l’heure de 21 heures avec une audience moyenne de 2,9 millions alors que Fox News a diffusé 71 des 100 meilleures émissions de télévision par câble.

« Hannity » a presque quadruplé l’audience de CNN à 21 heures avec une audience moyenne de 2,9 millions.

CHRIS CUOMO SPOX AFFIRME QU’IL N’Y AVAIT « AUCUN SECRET » ENTRE LE FRÈRE AIDANT LA FIRE STAR, CNN BOSS JEFF ZUCKER

Fox News a également écrasé la concurrence des informations par câble parmi la population convoitée par les annonceurs des adultes âgés de 25 à 54 ans. FNC a attiré en moyenne 245 000 téléspectateurs dans la catégorie cruciale, tandis que CNN s’est contenté de 111 000 et MSNBC n’a attiré que 80 000 téléspectateurs moyens dans la démo clé.

Les difficultés de MSNBC dans la catégorie ont abouti à 25 options de câble de base dépassant les médias progressistes, notamment BET, Lifetime, E!, Discovery, Comedy Central, TV Land et MTV.

« Tucker Carlson Tonight » a attiré en moyenne 3,5 millions de téléspectateurs pour terminer en tant qu’émission n ° 1 des informations par câble. (Fox News)

Aux heures de grande écoute, Fox News a attiré en moyenne 375 000 téléspectateurs de démo, contre 151 000 pour CNN et seulement 140 000 pour MSNBC.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Tucker Carlson Tonight » a attiré en moyenne 3,5 millions de téléspectateurs pour terminer en tant qu’émission n ° 1 des informations sur le câble, tandis que « The Five » en moyenne 3,4 millions pour terminer deuxième malgré sa diffusion à 17 h HE, lorsque les programmes aux heures de grande écoute attirent historiquement un public plus large.

« Watters’ World » a attiré en moyenne 1,9 million de téléspectateurs pour terminer comme le programme d’information du câble le plus regardé du week-end. Fox News a enregistré en moyenne 14 des 15 meilleures émissions d’information du câble parmi le nombre total de téléspectateurs et 15 des 16 meilleures émissions d’information du câble dans la démo.