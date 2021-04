Fox News est devenu un programme d’emploi pour Trumpworld

Fox News se considère, du moins en dehors de sa programmation de style Hannity, comme un média journalistique. Mais sa récente série d’embauches raconte une autre histoire.

Malgré l’héritage de malhonnêteté implacable de l’administration Trump et le récent virage de Trump contre Fox, le réseau a embauché récemment plusieurs anciens responsables de Trump, devenant essentiellement un programme d’emploi pour tout ancien assistant de Trump qui souhaite un emploi rémunéré – et s’assurant que la politique de Trump aura une place régulière et proéminente à la télévision nationale.

Mardi, le réseau a annoncé que l’ancienne attachée de presse de l’administration Trump, Kayleigh McEnany, co-animerait le talk-show Surpassé en nombre l’après-midi en semaine à partir du 6 avril. En tant qu’attaché de presse, McEnany est peut-être mieux connu pour avoir fustigé les journalistes et fourni des informations trompeuses – comme se moquer du Hatch Act en travaillant pour la Maison Blanche et la campagne Trump en même temps, et insistant sur le fait que la perte de Trump contre Joe Biden était entachée. par fraude alors qu’elle ne pouvait pas produire un seul exemple d’un bulletin de vote illégal.

Dans une déclaration annonçant sa promotion, la PDG de Fox News, Suzanne Scott, a blanchi le passé de McEnany, et a plutôt déclaré que son «expérience unique en politique et en droit, associée à ses expériences face aux défis de la santé des femmes et à la vie de nouvelle maman, ajoutera une perspicacité solide à Outnumbered.

La nouvelle de la promotion de McEnany est arrivée juste un jour après que Lara Trump, ancienne responsable de la campagne Trump et belle-fille de Donald Trump, ait annoncé lors d’une apparition à Fox & Friends qu’elle avait été embauchée en tant que contributrice, tout en reconnaissant fondamentalement que Fox News a servi de bras non officiel de la campagne Trump.

«J’ai l’impression d’être un membre non officiel de l’équipe depuis si longtemps», a-t-elle déclaré. «Vous savez que c’était un peu une blague, au cours des cinq dernières années, je venais si souvent là-bas que les gardes de sécurité me disaient: ‘Peut-être devrions-nous simplement vous donner une clé.’»

Fox a embauché Lara Trump Ainsley: Faisons appel à Lara Trump, conseillère principale fmr pour la campagne Trump, et nous avons une grande annonce, elle est une nouvelle contributrice de Fox News. Bienvenue dans la famille, Lara. Lara: J’ai en quelque sorte l’impression d’être un membre non officiel de l’équipe depuis si longtemps pic.twitter.com/doofIJomDO – Lis Power (@ LisPower1) 29 mars 2021

En plus de faire venir McEnany et Lara Trump, le réseau a offert à l’ancien conseiller économique de l’administration Trump, Larry Kudlow, sa propre émission sur Fox Business. Et bien qu’il n’ait pas été embauché par Fox, l’ancien conseiller de Trump Stephen Miller – connu pour avoir contribué à l’élaboration de la politique d’immigration nativiste de Trump – est devenu un incontournable des émissions de Sean Hannity et Laura Ingraham.

Les embauches arrivent à un moment où Trump a plus que jamais besoin de Fox News

Il y a une ironie dans cette frénésie d’embauche, étant donné à quel point Trump était en colère contre Fox News dans les semaines qui ont suivi les élections pour ce qu’il considérait comme la déloyauté du réseau.

Au cours de la campagne, Trump a pris ombrage parce que Fox ne truquerait pas les sondages pour lui et réservait parfois les démocrates pour des interviews, mais les choses ont débordé après que le réseau ait déjoué son plan de déclarer prématurément la victoire le soir des élections avec son appel anticipé de l’Arizona pour Biden.

Trump est finalement passé de la dénigrement de Fox à la promotion explicite de ses concurrents Trumpier, Newsmax et OAN.

« . @ FoxNews pendant la journée n’est pas regardable. Dans une classe avec CNN et MSDNC. Découvrez @OANN, @newsmax et d’autres qui prennent le relais », a-t-il tweeté le 6 décembre.« Même un match de football ennuyeux, à genoux et tout, c’est mieux! »

La promotion par Trump de Newsmax et d’OAN a d’abord semblé avoir un impact. Les cotes de Fox News ont chuté par rapport à MSNBC et CNN entre le 3 novembre et l’inauguration de janvier. Newsmax, quant à lui, a concurrencé Fox News de l’autre côté du spectre idéologique, remportant même sa toute première victoire d’audience en décembre.

Mais l’insurrection du 6 janvier a marqué un tournant en quelque sorte. Le bannissement ultérieur de Trump de Twitter et Facebook a mis fin à ses jours de tweets en direct sur le câble, et les cotes de Fox News se sont stabilisées (bien qu’à un niveau inférieur à celui d’un an plus tôt) après son départ de ses fonctions et la pertinence de la programmation de propagande MAGA proposée. de Newsmax et OAN a décliné.

En général, le départ de Trump de la Maison Blanche a nui aux cotes d’écoute des réseaux d’information par câble, car l’ordre relatif de l’administration Biden rend le visionnage moins convaincant que le chaos de l’époque Trump.

Mais maintenant qu’il est épuisé, Trump a plus que jamais besoin de Fox News.

Au lieu de promouvoir Newsmax ou de dénigrer Fox dans les déclarations de type tweet qu’il a publiées par le biais de son ancien bureau présidentiel – des déclarations largement ignorées par la presse grand public – Trump a évité les critiques des médias. Et ces dernières semaines, il s’est tenu aux yeux du public en appelant Fox News pour des interviews de softball avec les animateurs Harris Faulkner, Laura Ingraham et Jeanine Pirro où il est capable de mentir en toute impunité.

Bien qu’il existe de nombreux précédents pour d’anciens responsables de la Maison Blanche qui font le saut dans les médias lorsque leur mandat au gouvernement est terminé – George Stephanopoulos est passé de la Maison Blanche de Clinton à ABC News, par exemple, et Dana Perino est passée de la Maison Blanche de George W. Bush. à Fox News – le volume d’anciens fonctionnaires de Trump que Fox News a embauchés est notable, en particulier parce que Fox News se dotant de membres de la famille Trump et d’anciens membres du personnel maintiendra le Trumpisme pertinent.

Lara Trump, par exemple, taquine toujours une possible course au Sénat américain en 2022 en Caroline du Nord, même si elle vient d’être embauchée en tant que commentatrice pour Fox. Et l’installation de Kayleigh McEnany en tant qu’animatrice de jour signifie que l’actualité politique du jour sera filtrée à travers une lentille MAGA.

Donald Trump, quant à lui, peut s’auto-promouvoir en appelant des hôtes sympathiques qui le laisseront se prononcer sur les prétendus échecs de Biden à la télévision nationale, même s’il ne peut plus publier de tweets..

Ce ne sera pas du bon journalisme, mais c’est rarement le problème avec Fox. Ce qu’il fera, c’est aider Trump à garder le contrôle sur le Parti républicain à l’approche de la mi-mandat 2022 – et au-delà.