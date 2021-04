Fox News est un “ danger pour la démocratie ”, doit être ciblé ⋆ .

Au cours de la présidence Trump, le critique médiatique de Baltimore Sun, David Zurawik, était devenu de plus en plus décollé. Maintenant, lors d’une apparition sur les soi-disant sources fiables de CNN dimanche, Zurawik a été interpellé par l’animateur suppléant John Avlon pour attaquer Fox News. Et Zurawik n’a pas déçu, suggérant que le concurrent poids lourd de CNN était un «danger pour la démocratie» et devait être ciblé soit par un abus de pouvoir du gouvernement fédéral, soit par des calomnies répétées du reste des médias libéraux.

“[W]hen nous avons vu aussi ces derniers jours l’animateur de Fox News essayer de doubler le grand mensonge, mais aussi de changer sa définition. Laura Ingraham en particulier, disant que le grand mensonge est que l’existence du racisme systémique lui-même », a interrogé Avlon le haineux enragé de Fox.

Zurawik s’est vanté de sa propre carrière et de la façon dont il en a tiré parti pour dénigrer et salir Fox News sur les pages du Baltimore Sun:

Vous savez, je ne pense pas que cela ait jamais été plus important – et je le fais depuis longtemps – pour les critiques des médias comme moi d’appeler Fox à plusieurs reprises pour cela. J’ai écrit des articles disant: «Écoutez, cela a été fondé comme un outil politique par Roger Ales, Fox a été fondé mais il s’est comporté de manière quasi-mode, a fait des nouvelles. Depuis Donald Trump, il est complètement devenu un outil de propagande.

À partir de là, Zurawik a exigé que l’industrie «ne devrait même plus le traiter comme la presse“Et a insisté”ils ont des nouvelles dans leur titre qui se moquent du nom des nouvelles. » C’est là que les choses se sont intensifiées. “Nous devons les appeler quand ils font cela parce que nous voyons à quel point cela est incroyablement destructeur pour la démocratie», Ricana-t-il.

Ajouter: “Il ne fait aucun doute que Rupert Murdoch et Fox News représentent désormais un danger pour la démocratie et devraient être traités de cette façon. »

La prescription de Zurawik pour traiter avec Fox News était que l’administration Biden et le gouvernement fédéral abusent de son pouvoir et suppriment le réseau. Et si cela ne fonctionnait pas, c’était la responsabilité des médias:

S’ils ne le font pas le gouvernement fédéral conteste les licences ou tout moyen de le faire là-bas réglementation, nous devons continuer à le faire dans la presse. Nous devons continuer à le battre. Et les appeler la façon dont ils sont appelés en ce moment par cette production.

La position de Zurawik sur le ciblage des médias de cette manière avait fait un total de 180 depuis que Biden a pris ses fonctions.

En 2017, il a affirmé qu’un tweet du président de l’époque Trump présentant une scène de la WWE était une menace pour la vie des gens sur CNN. «Vous pouvez tuer quelqu’un en sept secondes. Cela fait partie du problème avec les médias sociaux, c’est que les gens ne pensent pas à ce qu’ils disent. Et ils ont diffusé des trucs odieux et désagréables comme ça, »hurla-t-il à l’époque.

Il l’a même assimilé aux actes de l’Allemagne nazie. «Regardez, vous prenez quelqu’un et vous le jetez physiquement au sol, vous mettez un logo pour l’identifier. C’est ce que les fascistes ont fait aux gens dans les années 30 », a-t-il soutenu, minimisant efficacement les atrocités nazies.

Vous êtes devenu ce que vous détestiez. Bien joué, David.

