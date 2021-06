Fox News fait l’éloge de Biden sur la Russie pour rien ⋆ 10z viral

Avec le président Biden en Europe pour sa première mission diplomatique à l’étranger au sommet du G7, les médias libéraux ont trébuché sur eux-mêmes pour publier des reportages qui glorifient le spectacle et les ouvertures inutiles et vides. Abordant ce fait dimanche, MediaBuzz de Fox News Channel a souligné une récente couverture du magazine Time qui vantait Biden pour avoir tenu tête au président russe Vladimir Poutine malgré le fait qu’il n’avait sans doute rien fait de substantiel jusqu’à présent.

S’adressant à l’invité Ben Domenech, co-fondateur de The Federalist, le présentateur Howard Kurtz a dénoncé le double standard du Time sur la façon dont ils ont représenté l’ancien président Trump sur leurs couvertures.

«Nous voyons Biden dans les lunettes d’aviateur qui a l’air plutôt cool. Et contrastons avec l’une des nombreuses couvertures du Time sur le président Trump, il a toujours été décrit comme une sorte de tache orange. Le titre du numéro de cette semaine est ” Biden affronte Poutine “, a-t-il déclaré.

Kurtz a ensuite noté que Time avait offert à Biden cette couverture flatteuse bien qu’il ne fasse rien pour la mériter:

“C’est tout simplement ridicule”, a déclaré Domenech à propos de la couverture de Time en rappelant comment Biden avait levé les sanctions qui empêchaient la Russie d’achever le pipeline Nord Stream 2. “Le fait est que la plus grande décision qu’il a prise jusqu’à présent a été quelque chose que les Russes voulaient et que nos alliés européens ont été en réelle tension avec nous au sujet de cette décision de pipeline.”

Comme NewsBusters a rapporté il y a près d’un mois, les réseaux de diffusion (ABC, CBS et NBC) avaient ignoré Biden levant les sanctions qui empêchaient l’achèvement du pipeline.

Domenech a poursuivi en rappelant comment Trump a renversé le récit des médias à son sujet en soutenant des alliés qui se sont opposés militairement à la Russie :

Et je pense que lorsque vous regardez en arrière la couverture que le président Trump a reçue concernant de nombreuses décisions qu’il a prises, il était en fait beaucoup plus disposé à envoyer des armes à nos alliés en Europe, beaucoup plus disposé à se lever contre les intérêts russes dans de nombreuses indications différentes à travers le monde. Et je pense que cela était en fait basé sur des préoccupations pragmatiques, des préoccupations politiques qui ont été reprises par des gens comme Mike Pompeo et d’autres concernant le Moyen-Orient et d’autres intérêts que nous avons.

« Donc, mon point est simplement que je ne pense pas que cette couverture soit sérieuse. Je ne pense pas qu’il s’agisse réellement de ce qui se passe réellement et je pense que Poutine a hâte de tourner en rond autour de Joe Biden, pas seulement maintenant mais à l’avenir », a-t-il conclu sur la question.

La transcription est ci-dessous, cliquez sur “développer” pour lire :

MediaBuzz de Fox News Channel

13 juin 2021

11h05:40 heure de l’Est

HOWARD KURTZ : Laissez-moi mettre en place, Ben, la couverture du magazine Time de cette semaine. Nous voyons Biden dans les lunettes d’aviateur qui a l’air plutôt cool. Et contrastons avec l’une des nombreuses couvertures du Time sur le président Trump, il a toujours été décrit comme une sorte de tache orange. Le titre du numéro de cette semaine est « Biden affronte Poutine ».

Mais, comme vous commenciez à en parler tout à l’heure, je veux dire, il n’a pas fait grand-chose pour affronter Vladimir Poutine, malgré le piratage informatique, malgré le fait que le chef de l’opposition Alexeï Navalny ait été emprisonné et pourtant il obtient ce genre de Je prends la couverture de Poutine.

BEN DOMENECH : C’est tout simplement ridicule. Le fait est que la plus grande décision qu’il a prise jusqu’à présent a été quelque chose que les Russes voulaient et que nos alliés européens ont été en tension avec nous au sujet de cette décision sur le pipeline. Vous avez eu de nombreux événements en Russie au niveau national. Vous avez fait référence à Alexei Navalny et à son groupe.

Mais cela devrait faire en sorte que l’Amérique défende nos intérêts en termes de s’assurer qu’il y ait plus de liberté en Russie, s’assurer qu’il y ait plus de liberté dans le monde. Et pourtant, tenir tête à un dictateur revient désormais à publier des communiqués de presse. Si c’est le mérite sur lequel nous sommes censés évaluer les choses, alors c’est vraiment profondément idiot. Cela n’équivaut pas à de vrais résultats.

Et je pense que lorsque vous regardez en arrière la couverture que le président Trump a reçue concernant de nombreuses décisions qu’il a prises, il était en fait beaucoup plus disposé à envoyer des armes à nos alliés en Europe, beaucoup plus disposé à se lever contre les intérêts russes dans de nombreuses indications différentes à travers le monde. Et je pense que cela était en fait basé sur des préoccupations pragmatiques, des préoccupations politiques qui ont été reprises par des gens comme Mike Pompeo et d’autres concernant le Moyen-Orient et d’autres intérêts que nous avons.

Donc, ce que je veux dire, c’est que je ne pense pas que cette couverture soit sérieuse. Je ne pense pas qu’il s’agisse réellement de ce qui se passe réellement et je pense que Poutine a hâte de tourner en rond autour de Joe Biden, pas seulement maintenant mais à l’avenir.

KURTZ: Eh bien, Biden a déclaré aux journalistes la dernière heure lorsqu’on lui a demandé pourquoi il prévoyait de tenir une conférence de presse en solo après avoir rencontré le dirigeant russe à Genève: “Je ne veux pas être distrait par la poignée de main, qui a le plus parlé.” Intéressant.