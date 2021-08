Fox News ignore la menace à la bombe inspirée par la culture de droite de la théorie du complot

Un bulletin d’information de jeudi soir sur Fox News contenait une affirmation remarquable – que le réseau ne dispose pas de suffisamment d’informations pour déterminer ce qui a motivé un homme à débiter des théories du complot de droite pour fermer une partie importante de Washington, DC, autour de la Bibliothèque du Congrès. en prétendant avoir une bombe plus tôt dans la journée.

“Jusqu’à présent, aucun mot sur un motif possible”, a déclaré la présentatrice Jackie Ibanez à la fin d’un bref de 15 secondes qui représentait l’intégralité de la couverture de l’incident par Fox News jeudi soir.

Incroyable – Fox News vient de signaler “aucun mot sur un motif possible” pour le suspect d’attentat à la bombe de DC Floyd Ray Roseberry, même si Roseberry a publié des diatribes vidéo dans lesquelles il faisait écho aux points de discussion de droite de Trump et de Fox News pic.twitter.com/warM2ulPCS – Aaron Rupar (@atrupar) 20 août 2021

La brièveté pourrait éventuellement être excusée : personne n’a été blessé, et la police du Capitole des États-Unis a annoncé jeudi soir qu’elle avait autorisé la camionnette noire du suspect. Et Fox News a couvert l’incident tel qu’il se déroulait plus tôt dans la journée. Mais l’affirmation d’Ibanez sur le motif mérite un examen plus approfondi.

Il est vrai qu’après que le suspect de l’alerte à la bombe – identifié plus tard comme Floyd Ray Roseberry, 49 ans, de Grover, en Caroline du Nord – se soit rendu aux forces de l’ordre, la police a déclaré « nous ne savons pas quelles sont ses motivations pour le moment ». (Fox News n’a pas immédiatement répondu à une demande de Vox demandant au réseau d’expliquer le rapport “pas de mot sur un motif possible” d’Ibanez.)

Mais le commentaire d’Ibanez visait peut-être à masquer une vérité inconfortable pour le réseau d’information par câble le plus regardé d’Amérique. Dans des vidéos diffusées sur Facebook avant et pendant l’alerte à la bombe alors qu’il était assis dans un camion, Roseberry a clairement fait savoir qu’il était plongé dans les théories du complot et les griefs de droite qui faisaient l’objet d’une grande attention sur Fox.

“Une fois que ce connard de Biden n’aura plus fonctionné et que les démocrates seront assis là dans cette putain de prison, notre président sera Donald Trump, et ce n’est pas une limite à ses pardons”, a déclaré Roseberry dans une vidéo publiée tôt mardi matin, faisant allusion à un mensonge propagé par l’ancien président Donald Trump sur Fox News pas plus tard que mercredi au sujet des élections de 2020 qui lui ont été volées.

Vous vous souvenez quand Fox News essayait d’empêcher Trump et sa compagnie de mentir à propos des élections de 2020 sur sa programmation ? Ces jours sont loooooong révolus. pic.twitter.com/fXIAeSuyTc – Aaron Rupar (@atrupar) 18 août 2021

«Je viens d’être choisi pour le travail. Contrairement à vous », a ajouté Roseberry. « Il ne s’agit pas de politique. Peu m’importe si Donald Trump redevient président. Je pense que vous tous, les démocrates, devez démissionner. Vous devez tous comprendre que les gens ne veulent pas de vous là-bas.

L’éditeur et éditeur de Talking Points Memo, Josh Marshall, a examiné les vidéos de Roseberry et a conclu que “son grief principal semblait être axé sur l’illégitimité de Joe Biden et son besoin de démissionner de ses fonctions”, ajoutant :

À mesure que le jour approchait, il parlait à Joe Biden, disant essentiellement que si quelqu’un était tué à Washington, ce serait la faute du président car il ne tirerait pas le premier coup. Les vidéos sont parsemées de ce que l’on pourrait appeler les détritus idéaux du trumpisme : la réintégration de Trump en tant que président, l’emprisonnement de dirigeants démocrates, les refus de se masquer, les affirmations selon lesquelles Hunter Biden était suffisamment riche pour que Biden puisse se permettre de prendre sa retraite pacifiquement, etc.

Roseberry a dénoncé l’interdiction présumée de Facebook et s’est plainte du fait que les immigrants reçoivent des subventions gouvernementales pour les soins de santé – des plaintes régulièrement attisées par Fox lors de segments qui encadrent les efforts des sociétés de médias sociaux pour éliminer les discours de haine et la désinformation comme de la censure et dépeindre l’immigration comme une menace existentielle pour l’Amerique blanche. Il s’est plaint de la qualité de la monnaie américaine, a déclaré « les garçons du Sud sont ici » et a juré : « Vous pouvez me sortir. Mais quand tu le feras, tu sais ce qui va se passer, Joe Biden ? Il va y avoir une réaction en chaîne. Et cette réaction en chaîne va être entre vos mains. Il s’est finalement rendu à la police.

Facebook a finalement supprimé le profil de Roseberry, mais pas avant que ses vidéos aient été largement regardées et résumées dans les médias. Pourtant, si vous aviez regardé Fox News jeudi soir, vous n’auriez aucune idée de l’existence de ces vidéos.

L’alerte à la bombe n’est pas seulement l’histoire d’un théoricien du complot individuel, elle concerne aussi la culture politique américaine

Il est certainement possible de rejeter Roseberry en tant qu’individu perturbé, mais notamment, l’un des membres les plus Trumpi du Congrès s’est mis en quatre jeudi pour faire le contraire.

Le représentant Mo Brooks (R-AL), qui est peut-être mieux connu pour le discours qu’il a prononcé avant l’insurrection du Capitole du 6 janvier exhortant les partisans de Trump à commencer à « botter les fesses », a publié une déclaration condamnant les tactiques du suspect – même s’il exprimait sa sympathie pour Roseberry vues.

« Bien que la motivation de ce terroriste ne soit pas encore connue du public, et de manière générale, je comprends la colère des citoyens dirigée contre le socialisme dictatorial et sa menace pour la liberté, la liberté et le tissu même de la société américaine. Le moyen d’arrêter la marche du socialisme est que les patriotes américains se battent lors des élections de 2022 et 2024 », a écrit Brooks.

Brooks n’était pas le seul parmi les membres du Congrès à identifier l’alerte à la bombe de jeudi comme un symptôme de la culture politique. Le sénateur Brian Schatz (D-HI) a décrié l’incident comme une manifestation du “culte violent” entourant Trump qui considère “la violence comme une extension de la politique”.

Il y a un terroriste domestique de droite qui menace de faire sauter le Capitole en ce moment même. Nous devons affronter le culte violent qui a créé cela. Il ne s’agit pas des taux d’imposition, de l’avortement ou de l’EPA – il s’agit de savoir si nous tolérerons la violence en tant que prolongement de la politique. – Brian Schatz (@brianschatz) 19 août 2021

Pendant ce temps, un autre sénateur démocrate, Chris Murphy du Connecticut, a tweeté en réponse à la déclaration de Brooks : « Je sais que cela semble être une hyperbole lorsque nous disons que les républicains sont devenus des ennemis de la démocratie, mais voici un républicain traditionnel qui prend le parti du kamikaze.

Je sais que cela semble être une hyperbole quand nous disons que les républicains sont devenus des ennemis de la démocratie, mais voici un républicain traditionnel PRISE

LES

CÔTÉ

DE

LES

BOMBARDIER. https://t.co/O0VGgbJANI – Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) 19 août 2021

Mais la déclaration remarquable de Brooks et le contrecoup ont été totalement ignorés par Fox, qui n’a pas mentionné une seule fois l’alerte à la bombe vendredi matin après l’avoir à peine couverte jeudi soir, alors même que CNN et MSNBC ont largement couvert l’incident et ses retombées.

Ce n’est pas la première fois ces dernières années qu’un extrémiste de droite violent est motivé par le même genre de rhétorique incendiaire que le réseau utilise.

En octobre 2018, les publications sur les réseaux sociaux du seul suspect dans une fusillade qui a tué 11 personnes dans une synagogue de Pittsburgh ont indiqué qu’il était motivé par des théories du complot sur les caravanes de migrants à la frontière sud représentant une “invasion” du pays, théories du complot qui se sont poursuivies recevoir le jeu sur le réseau même dans les jours qui suivent immédiatement le tournage.

Le même mois, Fox News s’efforçait d’éviter de reconnaître le fanatisme de droite qui a inspiré un homme à envoyer des engins explosifs à CNN et à d’autres ennemis perçus du président Trump de l’époque.

Marteler les gens avec des mensonges sur le vol des élections par les démocrates et la supervision d’une invasion d’immigrants dans le pays peut avoir des conséquences mortelles. Il est notable mais pas surprenant que Fox News ne soit pas disposé à prendre en compte ces conséquences – en particulier par rapport à la couverture mur à mur qui s’ensuivrait probablement si un adhérent d’antifa ou de Black Lives Matter fermait la région du Capitole avec une alerte à la bombe.