Fox News martèle Psaki pour avoir joué de la sémantique avec des Américains « bloqués » ⋆ 10z viral

Comme l’Amérique en a été témoin lundi, la Maison Blanche de Biden était déterminée à jouer à des jeux ridicules avec de la rhétorique et à tenter d’éclairer le peuple américain qui ne leur faisait déjà pas confiance. La quintessence de cet affichage a été présentée dans le point de presse de la Maison Blanche où la secrétaire de presse Jen Psaki est entré dans une guêtre avec le correspondant de Fox News, Peter Doocy, pour savoir s’il y avait ou non des Américains « bloqués » en Afghanistan. Ce ridicule a fait l’objet de critiques nécessaires dans le dossier spécial du réseau.

Au cours du rapport de Doocy, il a noté en plaisantant que « les mots comptent, et il y en a un que cette Maison Blanche ne veut pas dans les gros titres sur le retrait de l’Afghanistan. » Il a ensuite joué cette extraite de leur échange testicule:

“Et elle soutient qu’aucun de ces Américains qui s’abritent sur place, se cachant de l’Etat islamique n’est bloqué parce qu’ils ont reçu des SMS et des e-mails du gouvernement américain”, a-t-il réprimandé. Et à cela, l’animateur Bret Baier a noté que “les SMS et les e-mails ne sont pas accompagnés d’un véhicule blindé pour les amener à l’aéroport”.

Et la menace était réelle. Comme Doocy l’a mentionné, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan avait interrogé Psaki et avait averti que l’Etat islamique cherchait à attaquer l’aéroport. “Donc, il y a des Américains qui ne peuvent pas aller à l’aéroport parce que c’est trop dangereux, mais ils ne sont pas bloqués”, a-t-il examiné son argumentation. À quoi, Baier a plaisanté en disant que Doocy jouait de la «sémantique là-bas».

Peu de temps après, lors de leur table ronde, l’animateur de Fox News Talk, Guy Benson, a déclaré qu’il avait “été mystifié à plusieurs reprises sur la politique et les choix de messagerie de cette administration sur cette question et le retrait en particulier”.

Ajoutant: “J’ai été particulièrement mystifié par son choix, la décision de l’attachée de presse de la Maison Blanche qu’elle a prise de se battre pour analyser le mot” bloqué ” impliquant des milliers d’Américains et d’alliés qui sont actuellement bloqués par définition. “

Après avoir noté que Doocy n’avait pas dit que les Américains étaient « abandonnés », Benson a expliqué que l’administration n’avait pas été en contact avec la réalité au sujet de l’Afghanistan. “Cela remonte au point où Chris Wallace martelait le fossé entre la rhétorique de l’administration et la réalité sur le terrain et ils y sont encore entrés aujourd’hui.”

Reportage spécial de Fox News Channel

23 août 2021

18h08:14 heure de l’Est

(…)

PETER DOOCY : Les mots comptent, et il y en a un que cette Maison Blanche ne veut pas dans les gros titres sur le retrait de l’Afghanistan.

Le président a-t-il le sentiment que la plupart des critiques ne concernent pas la direction de l’Afghanistan, mais la façon dont il a ordonné que cela se produise ? En tirant les troupes avant d’aller chercher ces Américains qui sont maintenant bloqués. En a-t-il le sens ?

APPUYEZ SUR SEC. JEN PSAKI : Tout d’abord, je pense qu’il est irresponsable de dire que les Américains sont bloqués là-bas.

DOOCY : Il n’y a pas d’Américains bloqués, est-ce la position officielle de la Maison Blanche sur ce qui se passe en Afghanistan ?

PSAKI : Je vous appelle juste pour avoir dit que nous bloquons les Américains en Afghanistan.

[Cuts back to live]

DOOCY : Et elle soutient qu’aucun de ces Américains qui se cachent sur place, se cachant de l’Etat islamique, n’est bloqué parce qu’ils ont reçu des SMS et des courriels du gouvernement américain.

Le président Biden a organisé deux événements à la caméra aujourd’hui. Un sur COVID, un célébrant le champion WBNA Seattle Storm, pas un mot sur l’Afghanistan. Bret ?

BRET BAIER : Et Peter, les SMS et les e-mails ne viennent pas avec un véhicule blindé pour les amener à l’aéroport.

DOOCY : Exact. Et en même temps, quelques minutes avant que Jen Psaki ne parle, Jake Sullivan était là-haut, disant qu’il y avait une menace sérieuse de l’Etat islamique à l’aéroport. Alors, il y a des américains qui ne peuvent pas aller à l’aéroport parce que c’est trop dangereux, mais ils ne sont pas bloqués ?

BAIER : Ouais. La sémantique là.

(…)

18 h 52 min 40 s heure de l’Est

BAIER : Et il pensait maintenant, Guy, que cette décision doit être prise assez rapidement si la date limite est le 31 août et les prochaines 24 heures, ils doivent proposer, oui, c’est ou non, ce n’est pas le cas. Les talibans disent que c’est une ligne rouge pour eux, pourquoi nous, en tant que plus grande armée du monde, nous en soucions, je ne sais pas. Tes pensées?

GUY BENSON: Non seulement nous nous en soucions, mais il semble que d’une certaine manière nous y soyons paralysés ou redevables, ce qui est en quelque sorte une tournure choquante des événements. Maintenant, vous avez raison, cette décision doit être prise très bientôt. Une partie du problème ici, Bret, il semble que de nombreuses décisions concernant ce retrait auraient dû être prises des semaines ou des mois plus tôt qu’elles ne l’étaient en réalité.

Et pour en revenir à ce clip de Jen Psaki aujourd’hui dans cet échange avec Peter Doocy, j’ai été mystifié à plusieurs reprises sur la politique et les choix de messagerie de cette administration sur cette question et le retrait en particulier. J’ai été particulièrement mystifié par son choix, la décision de l’attachée de presse de la Maison Blanche qu’elle a prise de se battre pour analyser le mot « échoué » impliquant des milliers d’Américains et d’alliés qui sont actuellement bloqués par définition.

Ils n’ont pas dit “abandonné”. Peter n’a pas utilisé ce mot; abandonné à jamais. En ce moment, ils sont bloqués. Il y a des exemples après exemples qui affluent de la part de gens, américains et autres, qui se sentent et sont bloqués. Et c’est encore le cas – cela remonte au point où Chris Wallace martelait le fossé entre la rhétorique de l’administration et la réalité sur le terrain et ils y sont encore entrés aujourd’hui.

(…)