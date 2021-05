Fox News nomme le remplacement de Fox et de ses amis après la sortie de Jedediah Bila du réseau

La relation de Rachel Campos-Duffy avec Fox News remonte à 2009, lorsqu’elle est apparue dans un épisode de Hannity, bien que ce soit quelques années avant qu’elle ne commence à apparaître plus régulièrement dans des émissions telles que The Real Story with Gretchen Carlson, Cashin «In, The Five et plus. Elle a été l’hôte invitée d’émissions telles que Outnumbered, le programme phare de Fox & Friends en semaine et Fox News Primetime, entre autres. Elle est également apparue sur d’autres émissions sur le réseau, de The Faulkner Focus à The Ingraham Angle en passant par les cotes de télévision par câble Tucker Carlson Tonight.