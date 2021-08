Fox News prend la première place alors que les réseaux couvrent la fin de la guerre de 20 ans en Afghanistan ⋆ 10z viral

Fox News a obtenu des notes monstres pour la couverture de l’actualité de dernière minute lundi, avec trois émissions – Tucker Carlson Tonight, Hannity et The Five – attirant le plus de téléspectateurs de toute la télévision.

La journée a comporté une série de briefings de responsables de l’administration Biden marquant les dernières forces américaines évacuées d’Afghanistan.

Tucker Carlson placé au premier rang de l’ensemble de la télévision, avec 4,31 millions de téléspectateurs au total. Les Cinq sont arrivés deuxièmes, avec 4,13 millions, et Sean Hannity est arrivé troisième avec 3,84 millions.

Aux heures de grande écoute, alors que MSNBC a battu CNN en nombre total de téléspectateurs, CNN est arrivé en tête dans la démo. Fox News a battu à la fois MSNBC et CNN en nombre total de téléspectateurs et la démo, cependant, de beaucoup.

Voici une ventilation complète des cotes d’écoute des actualités câblées de lundi par émission :

Nombre total de téléspectateurs (en milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

1016 NOUVEAU JOUR :

423 MATIN JOE :

DIAMANT 820 ET CRISTAL DE SOIE :

20 — 7a RENARD ET AMIS :

1435 NOUVEAU JOUR :

570 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

124 — 8a RENARD ET AMIS :

1802 NOUVEAU JOUR :

767 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

1956 SALLE DE PRESSE CNN :

869 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

967 RAPPORT NATIONAL :

204 JAG :

94 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

2170 CNN SALLE DE PRESSE :

1000 RAPPORTS DE HALLIE JACKSON :

857 — JAG :

153 11a FAULKNER FOCUS, LE :

2056 A CETTE HEURE :

1053 — — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

187 12p DÉPASSÉ :

2037 À CETTE HEURE :

1086 RAPPORTS ANDREA MITCHELL :

879 JOHN BACHMAN MAINTENANT :

203 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

245 1p RAPPORTS AMÉRIQUES :

1835 SALLE DE PRESSE CNN :

1075 MTP QUOTIDIEN :

849 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

313 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

1988 SALLE DE PRESSE CNN :

1174 RAPPORTS KATY TUR :

867 AGENDA AMÉRICAIN :

223 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

424 3p HISTOIRE, LA :

1913 SALLE DE PRESSE CNN :

1097 — — SANG BLEU :

252 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAVUTO :

2263 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

1181 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

1242 ERIC BOLLING LA BALANCE :

321 SANG BLEU :

277 5p CINQ, LE :

4130 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

1145 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

1475 CHRIS SALCEDO SPECTACLE, LE :

370 SANG BLEU :

344 6p SPÉCIAL RPT AVEC BRET BAIER :

2855 SALLE DE SITUATION :

1011 BEAT AVEC ARI MELBER :

1358 ÉPICERIE & CIE :

391 NEWSNATION : HEURE DE POINTE :

167 7p FOX NEWS PRIMETIME :

2783 ERIN BURNETT AVANT :

1109 CONFÉRENCE DE PRESSE MSNBC :

1394 RAPPORTS GREG KELLY :

427 RAPPORT DONLON, LE :

58 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

4312 ANDERSON COOPER 360 :

1199 TOUT EN AVEC CHRIS HAYES :

1452 STINCHFIELD :

297 SUR SOLDE AVEC VITTERT :

23 9p HANNITY :

3841 CUOMO PRIME TIME :

1155 SPECTACLE DE RACHEL MADDOW :

2763 CORTES & PELLEGRINO :

240 NOUVELLES PRIME :

38 10p ANGLE INGRAHAM, LE :

3193 DON CITRON CE SOIR :

1067 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

1750 ROB SCHMITT CE SOIR :

206 BANFIELD :

27 11p GUTFELD ! :

2159 DON CITRON CE SOIR :

657 11ÈME HEURE S/B. WILLIAMS :

1098 RAPPORTS GREG KELLY :

145 RAPPORT DONLON, LE :

25

25-54 Démo (milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

160 NOUVEAU JOUR :

97 MATIN JOE :

99 DIAMANTS ET CRISTAL DE SOIE :

7 — 7a RENARD ET AMIS :

238 NOUVEAU JOUR :

111 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

22 — 8a RENARD ET AMIS :

334 NOUVEAU JOUR :

175 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

338 CNN SALLE DE PRESSE :

215 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

123 RAPPORT NATIONAL :

36 JAG :

14 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

346 CNN SALLE DE PRESSE :

229 RAPPORTS DE HALLIE JACKSON :

97 — JAG :

14 11a FAULKNER FOCUS, LE :

323 À CETTE HEURE :

235 — — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

24 12p EN NOMBRE SUPÉRIEUR :

384 À CETTE HEURE :

253 RAPPORTS ANDREA MITCHELL :

86 JOHN BACHMAN MAINTENANT :

39 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

51 RAPPORTS AMÉRIQUES 1p :

387 CNN SALLE DE PRESSE :

252 MTP QUOTIDIEN :

95 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

64 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

412 CNN SALLE DE PRESSE :

241 RAPPORTS DE KATY TUR :

102 AGENDA AMÉRICAIN :

40 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

73 L’HISTOIRE 3p, LA :

363 CNN SALLE DE PRESSE :

231 — — SANG BLEU :

38 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAPUTO :

416 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

253 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

106 ERIC BOLLING LA BALANCE :

39 SANG BLEU :

33 5p CINQ, LE :

667 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

239 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

135 CHRIS SALCEDO SPECTACLE, LE :

44 SANG BLEU :

41 6p SPÉCIAL RPT AVEC BRET BAIER :

505 SALLE DE SITUATION :

226 BEAT AVEC ARI MELBER :

118 ÉPICERIE & CO :

43 NOUVELLES : HEURE DE POINTE :

22 7p FOX NEWS PRIMETIME :

494 ERIN BURNETT EXTÉRIEUR :

226 CONFÉRENCE DE PRESSE MSNBC :

125 RAPPORTS GREG KELLY :

62 RAPPORT DONLON, LE :

11 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

778 ANDERSON COOPER 360 :

268 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

170 STINCHFIELD :

44 SUR ÉQUILIBRE AVEC VITTERT :

2 9p HANNITY :

667 CUOMO PRIME TIME :

266 RACHEL MADDOW SPECTACLE :

367 CORTES & PELLEGRINO :

47 NOUVELLES PRIME :

10 10p INGRAHAM ANGLE, LE :

569 DON CITRON CE SOIR :

282 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

218 ROB SCHMITT CE SOIR :

42 BANFIELD :

7 11p GUTFELD ! :

416 DON CITRON CE SOIR :

189 11ÈME HEURE S/B. WILLIAMS :

131 RAPPORTS DE GREG KELLY :

23 RAPPORT DONLON, LE :

0

En ce qui concerne l’ensemble des trois réseaux d’information câblés, voici les moyennes quotidiennes totales du nombre total de téléspectateurs et de la catégorie 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

Fox News : 2,19 millions

MSNBC : 1,08 million

CNN : 907 000

25-54 Démo :

Fox News : 395 000

CNN : 206 000

MSNBC : 122 000

Voici les moyennes aux heures de grande écoute – englobant les émissions diffusées de 20 h à 23 h – dans le nombre total de téléspectateurs et la démo 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

Fox News : 3,78 millions

MSNBC : 1,98 million

CNN : 1,14 million

25-54 Démo :

Fox News : 672 000

CNN : 272 000

MSNBC : 252 000

