FOX News refuse de diffuser le procès pour meurtre de Chauvin et cette vidéo montre pourquoi ⋆ .

Fox News continue de démontrer qu’elle n’a aucune aspiration à être une source de journalisme crédible. Cela serait cohérent avec les remarques de leur PDG, Lachlan Murdoch, qui a récemment a admis qu’il considère le rôle du réseau comme «l’opposition» au président Biden et aux démocrates. Et cette semaine, ils prouvent leur malhonnêteté et leur non-pertinence en ignorant presque entièrement le procès de Derek Chauvin, l’ancien policier de Minneapolis qui aurait assassiné George Floyd.

Au lieu de diffuser les débats en direct de la salle d’audience, Fox News diffusait sa liste régulière de programmes de propagande. Sur « Outnumbered », où Fox a quatre membres de droite se regroupant sur un jeton de gauche (qui n’était même pas là dans cette émission), ils ont passé une grande partie de l’heure sur la déviation républicaine pré-approuvée de la semaine, le so appelé «crise frontalière». La même chose était vraie pour le programme suivant «America Reports», que Fox News considère comme faisant partie de sa programmation côté «actualités».

De toute évidence, la dernière chose que Fox News souhaite est de présenter à son public soigneusement trompé un compte rendu véridique et non filtré des circonstances qui ont conduit à la perte d’un autre Black American aux mains d’un autre policier blanc. Par conséquent, Fox façonne sa doctrine de la désinformation pour s’adapter aux vrilles étroites de leurs pattes de canapé racistes.

C’est pourquoi Fox News ne peut pas diffuser le drame en direct du procès pour meurtre de Chauvin. Il y a trop de risques que le public de Fox soit exposé à quelque chose comme ceci:

Procureur: Que pensez-vous de ce recours à la force pendant cette période?

Le lieutenant Richard Zimmerman, PD de Minneapolis: Totalement inutile.

Procureur: Que veux-tu dire?

Zimmerman: Eh bien tout d’abord, le tirer au sol, face contre terre, et mettre votre genou sur le cou pendant ce laps de temps, est tout simplement inutile. Je ne voyais aucune raison pour laquelle les agents se sentaient en danger, si c’est ce qu’ils ressentaient. Et c’est ce qu’ils devraient ressentir pour pouvoir utiliser ce genre de force.

Procureur: Donc, à votre avis, cette contrainte aurait-elle dû cesser une fois qu’il a été menotté et allongé sur le sol?

Zimmerman: Absolument!

C’est la clé pour déterminer la responsabilité de Chauvin pour la mort de Floyd. L’agent prétend qu’il craignait pour sa vie et qu’il se comportait donc conformément à sa formation dans les circonstances. Cependant, ses supérieurs dans son propre département contredisent cette affirmation en disant qu’il n’y avait aucune raison crédible de craindre un suspect couché et menotté. Et la méthode de contention était excessive et connue pour être potentiellement mortelle.

L’accusation a effectivement anticipé toutes les justifications que la défense est susceptible de présenter. Et cela a été fait en direct à la télévision pour que tout le monde puisse en témoigner. Tout le monde sauf les téléspectateurs de Fox News. Ce n’était pas un accident. Fox News ne veut pas que son public ait une représentation honnête des faits lorsque ces faits sont contraires à l’évangélisation conservatrice de Fox.

C’est aussi pourquoi Fox News n’a pas rendu compte de la scandale sexuel engloutissant le représentant du GOP Matt Gaetz (Q-FL). Alors que dans le même temps, il y a beaucoup de couverture de Hunter Biden et de son ordinateur portable capricieux. C’est pourquoi Fox News a évité de couvrir le procès en diffamation d’un milliard de dollars contre le réseau par Dominion Vote Systems. C’est pourquoi Fox News minimisé les récentes fusillades de masse à Atlanta et Boulder. Mais il serait sûr de parier que Fox diffusera le cas de la défense en direct.

Pendant ce temps, Fox consacre beaucoup de temps d’antenne à de fausses controverses à propos du Dr Seuss et de M. Potato Head. Ils les électeurs simulés cherchant à accéder aux urnes. Ils répandre des mensonges dangereux sur le coronavirus. Tout cela parce que Fox News n’est pas du tout un réseau de nouvelles. C’est un fournisseur éhonté de propagande et de théories du complot de droite. Et ils continuent de le prouver chaque jour.

METTRE À JOUR: L’histoire d’ouverture de la distribution des «nouvelles» du soir de Fox, Special Report, est la «crise» à la frontière. Pas le procès Chauvin, ni même l’attaque du Capitole qui a tué un policier.

