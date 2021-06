Fox News Reporter laisse une grosse surprise pour le réseau en direct à l’antenne – RedState ⋆ 10z viral

Nous avons vu beaucoup de choses à l’antenne, mais ce que cette journaliste a dit, en direct à l’antenne, juste avant son segment sur la météo, a certainement dû inciter tout le monde à s’asseoir et à en prendre note. Surtout les têtes de son réseau.

Le journaliste de Fox 26 Houston, Ivory Hecker, était censé faire un reportage sur les pannes de climatisation pendant la canicule dans la région. Mais elle avait d’abord eu une petite surprise pour son réseau avant ce rapport.

Ouaip.

pic.twitter.com/wqbILMabQD – James Klüg (@realJamesKlug) 14 juin 2021

Hecker a déclaré que Fox Corp l’avait “muselée” de signaler certaines choses qu’elle pensait que les téléspectateurs devraient savoir, que d’autres journalistes étaient également muselés, qu’elle avait des enregistrements et que Project Veritas allait publier ces enregistrements demain.

Maintenant, lorsque vous larguez une bombe comme celle-là en direct, il ne fait aucun doute qu’elle attire beaucoup d’attention – et c’est une tendance partout sur Twitter en ce moment. Et étant donné que Big Tech, y compris Twitter, a été réduit au silence Project Veritas, c’est un moyen très intelligent et efficace de contourner cette interdiction et de fournir une excellente publicité pour la sortie.

On ne sait pas exactement à quoi cela se rapporte, mais étant donné que c’est Project Veritas, vous savez que ça va être bien.

Mais ce qui est drôle en plus de cela, c’est que certaines personnes à gauche pensent que cela va abattre les personnes à droite. Ce ne serait pas du tout mon avis. Je suis prêt à parier que Fox dicte aux journalistes qu’ils doivent suivre la ligne plus libérale, avec laquelle Fox s’est davantage conformée au cours des deux dernières années. Il s’agit donc probablement d’une riposte contre les efforts visant à étouffer quoi que ce soit du récit libéral dominant. Au moins cela semble la meilleure prise pour le moment, nous en verrons bien sûr plus demain.

Un porte-parole de Project Veritas m’a confirmé qu’ils avaient une histoire sur Ivory Hecker qui sortira demain soir. Outre une interview avec Hecker, la pièce comprendra en effet des enregistrements et une vidéo qu’elle a réalisés. https://t.co/Y9oWJ2Xnav – Justin Baragona (@justinbaragona) 15 juin 2021

C’est évidemment une chose courageuse à faire de la part d’Ivory Hecker. Je pense que ça pourrait lui coûter ce travail. Mais du même coup, elle se verra probablement offrir des emplois ailleurs qui l’admirent à se manifester.

Le projet Veritas a fait pour la dernière fois un exposé sur la suppression de CNN, donc j’imagine que c’est dans le même sens.