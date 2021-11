Fox News semble effacer les mentions de nationalistes blancs d’un article de presse

Le géant des médias conservateur Fox News semble avoir apporté des modifications à certains de ses reportages originaux au cours du week-end, des informations qui mentionnaient initialement un rassemblement de nationalistes blancs devant la résidence du maire de Manhattan pour protester contre les mandats de vaccination de la ville.

Samedi après-midi, militant suprémaciste blanc Nick Fuentes et ses partisans – qui s’appellent eux-mêmes «groypers» – se seraient rassemblés devant Gracie Mansion pour protester contre le mandat de la ville de New York pour que toutes les personnes soient vaccinées contre COVID-19 pour participer à des activités en intérieur.

Ces activités comprennent des repas à l’intérieur, une salle de remise en forme et des divertissements à l’intérieur. Le mandat – et la star des Brooklyn Nets Kyrie Irvingle refus de se faire vacciner – a conduit le gardien All-Star de l’équipe NBA de New York à être mis au banc jusqu’à ce que son état de santé ou que le mandat change.

Maire de New York Bill de Blasio a également ordonné la vaccination des travailleurs publics de la ville tels que les pompiers et les policiers, ainsi que les employés de la santé. Les protestations contre les mandats dans la ville se poursuivent.

Lors du rassemblement de samedi, Fuentes, qui a été qualifié d’antisémite, de défenseur de la ségrégation et de leader nationaliste blanc, et ses partisans se seraient affrontés avec des militants antifascistes d’extrême gauche.

Le premier rapport de Fox News, écrit dimanche par Adam Sabes, était intitulé « Les membres d’Antifa s’affrontent avec les nationalistes blancs au sujet du mandat du vaccin COVID à l’extérieur du Gracie Mansion de New York », selon Mediaite. L’article note que Fuentes et son « armée Groyper » sont considérés comme un groupe suprémaciste blanc par la Ligue anti-diffamation.

Une deuxième version de l’histoire est apparue quelques heures plus tard après les critiques de Fuentes et de l’ancien contributeur de Fox Michelle Malkin. Selon The Daily Beast, Fuentes avait commenté l’histoire sur l’application de médias sociaux Telegram, un favori de l’extrême droite. Le Daily Beast dit qu’il a écrit: « Fox News utilisant des points de discussion ADL sur moi et AF », ajoutant: « Scum ».

La nouvelle version a supprimé la mention de la désignation ADL et a présenté un nouveau titre, modifié comme suit : « Les membres d’Antifa se heurtent à des manifestants anti-vaccins devant le Gracie Mansion de New York. »

De plus, la nouvelle version était plus critique à l’égard des «manifestants Antifa», les qualifiant plus tard de «radicaux Antifa», tout en se référant à America First et aux grypers comme «manifestants anti-vaccins».

Comme indiqué précédemment, Fuentes est un partisan de « America First », qui est également le titre de son podcast et le nom du groupe qu’il a fondé, qu’il identifie comme une organisation « chrétienne conservatrice ». Il s’oppose publiquement, entre autres, à l’immigration – à la fois sans-papiers et légale – au mondialisme, aux droits des homosexuels et des transgenres et au féminisme.

La chaîne Fox News a également été récemment accusée d’avoir monté une vidéo du président Joe Biden pour retirer le contexte des remarques qu’il a faites la semaine dernière à propos d’un joueur de baseball noir historique.

Dans ses commentaires jeudi dans le cadre des célébrations de la Journée des anciens combattants, Biden a déclaré qu’il avait « adopté l’attitude du grand nègre, à l’époque lanceur dans les ligues noires, est devenu un grand lanceur chez les pros de la Ligue majeure de baseball après Jackie Robinson; son nom était Cartable Paige. «

Selon Associated Press, lorsque Rachel Campos Duffy a joué le clip sur Fox & Friends vendredi, il a été monté de sorte que le président a été entendu dire qu’il avait « adopté l’attitude du grand nègre de l’époque, le lanceur, s’appelait Satchel Paige ». Duffy a déclaré aux téléspectateurs que les remarques de Biden le « mettaient dans l’eau chaude ».

