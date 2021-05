Fox News s’est effondré sur Blanche-Neige dans sa dernière «controverse»

Fox News a trouvé un nouveau champ de bataille dans sa guerre culturelle persistante contre les forces de la «réveil» progressiste car elles se réfèrent à ce que les Américains plus éclairés considèrent comme de la considération et du respect pour les sentiments et la sensibilité des gens en dehors d’eux-mêmes.

Leur dernier objectif émerge alors que de nombreuses pierres de touche culturelles de la société américaine font l’objet d’un réexamen à la lumière des valeurs modernes et se révèlent contenir des éléments problématiques qui ne passent pas dans l’environnement actuel pour un comportement généralement acceptable.

De nombreuses formes de médias, allant des livres d’histoire aux films créés à une période moins éclairée de notre histoire, ont été dénoncées pour leurs attitudes dépassées à l’égard de la race, du sexe et de la sexualité, mais lorsque les critiques commencent à attaquer le canon des films Disney, vous pouvez Je parie que ceux qui déterminent le contenu éditorial du diffuseur de droite Fox News saliveront et prépareront leur machine à scandaliser à se lancer dans l’action.

La dernière controverse à portée de main concerne les critiques imposées à Disney lors de la réouverture du Disneyland original à Anaheim, en Californie, avec les attractions du parc à thème modifiées pour leur nouvelle réalité post-pandémique.

Le seul manège qui a attiré le plus d’attention dans ses modifications est celui basé sur le long métrage d’animation classique de Disney, Blanche-Neige, avec un article dans SFGate, un éditeur Web basé à San Francisco, déclarant l’ajout d’une reconstitution d’une scène du film où le prince charmant embrasse la Blanche-Neige endormie comme problématique en raison du manque de consentement impliqué.

«Un baiser qu’il lui donne sans son consentement, pendant qu’elle dort, ce qui ne peut pas être le véritable amour si une seule personne sait que cela se passe», ont écrit Katie Dowd et Julie Tremaine dans leur article SFGate à propos de leurs problèmes avec l’attraction repensée, désormais renommée «Le souhait enchanté de Blanche-Neige» de son incarnation précédente sous le nom de «Les aventures effrayantes de Blanche-Neige».

Bien qu’il ne soit pas surprenant que les deux femmes s’opposent à qualifier le baiser volé de problématique à l’ère #MeToo, il n’est pas moins surprenant que les mobilisateurs de droite sur Fox News prennent ombrage qu’un morceau apparemment sacré d’Americana filmique puisse être soumis à un réexamen moderne au milieu des cris de “Annuler la culture!”

La réaction contre la prise présentée par les deux écrivains de SFGate a commencé avec l’animateur de Fox & Friends, Todd Piro, qui a été interrogé par Stuart Varney sur la controverse alors qu’il faisait une apparition dans l’émission de Varney sur la chaîne sœur Fox Business.

«Mon garçon, ai-je quelque chose à dire?» Commença Piro. «Si vous regardez une représentation précise de Blanche-Neige, elle a été empoisonnée et ce baiser lui a sauvé la vie. Donc, pour ces deux personnes qui ont écrit cette histoire, si vous êtes malade et que quelqu’un a besoin de vous pratiquer la RCR, allez-vous vous fâcher à propos du consentement? Non. Vous n’aurez pas d’option en la matière. »

Prétendant que les arbitres de la «réveil» essaient de «déchirer toutes ces choses de notre jeunesse simplement parce que nous cherchons quelque chose à déchirer», Piro a plaidé pour l’arrêt des examens révisionnistes des pierres de touche culturelles du passé.

«Laissez les choses tranquilles», a-t-il insisté. «Les petites filles peuvent devenir à la fois princesses et présidents. Gardons cela à l’esprit – les présidents d’entreprises – mais ils peuvent aussi avoir cette partie de leur jeunesse. Et je ne pense pas que quiconque regarde le baiser du prince charmant de Blanche-Neige en disant, mon garçon, c’est un microcosme de la culture du viol par rendez-vous à l’université. «Je ne dis pas que la culture du viol est une chose positive», a ajouté Piro. «J’ai une petite fille juste en haut ici, chez moi. Je ne veux absolument pas cela, mais désagrégons cela. Ceci est un dessin animé, c’est une fable de très nombreuses années. Ce n’est pas ce que nous craignons tous en tant que papa de filles.

Alors que Piro peut s’opposer à l’application de critères d’acceptabilité modernes aux produits culturels d’une époque antérieure, il faut se demander quelle est son opinion sur les réactions antérieures de Disney à la réévaluation publique de ses films d’une époque moins préoccupée par le politiquement correct.

Disney’s Song of the South, sorti à l’origine à l’époque pré-raciale de 1946, était une combinaison d’action en direct et d’animation basée sur la collection de contes folkloriques afro-américains Uncle Remus / Brer Rabbit compilée et adaptée par Joel Chandler Harris, un écrivain blanc dans le sud post-reconstruction de la fin du 19e siècle, une période de racisme omniprésent.

Bien que le film ait été un succès commercial à sa sortie, contenant une chanson à succès – «Zip-a-Dee-Doo-Dah» – et remportant l’un des premiers Oscars pour un acteur noir (James Baskett pour son interprétation de l’oncle Remus) , Disney a retiré le film de la circulation aux États-Unis après sa dernière projection en salle en 1986 et ne l’a jamais diffusé dans son intégralité en vidéo personnelle dans ce pays, principalement en raison du fait que le film est maintenant considéré comme «désuet» et «assez offensant, »Selon l’ancien PDG de Disney Bob Iger.

Compte tenu de la propension de Fox News à choisir de nouvelles batailles dans les guerres culturelles d’annulation, il est surprenant qu’ils se plaignent seulement de la controverse sur le baiser transgressif du prince charmant et n’aient pas commencé à réclamer que Disney ressuscite Song of the South par nostalgie.

Si le rétro-sexisme est acceptable, pourquoi pas le rétro-racisme? Ils semblent n’avoir aucun problème à maintenir cette attitude raciale réactionnaire lorsque Tucker Carlson l’exprime chaque soir dans son émission, alors pourquoi ne pas regarder les stéréotypes négatifs dans Song of the South?

Vous pouvez regarder un extrait de la déclaration de Todd Piro sur Fox Business dans la vidéo ci-dessous.

