FOX News Un sapin de Noël incendié, un homme arrêté

Lire du contenu vidéo

Fuite d’actualité

Cela commence à sentir beaucoup comme Noël – un moment très enfumé – après que quelqu’un a incendié l’arbre à l’extérieur du bâtiment de FOX News … et les flics ont déjà un suspect en garde à vue.

Le NYPD a arrêté un sans-abri qui, selon lui, a agi seul en mettant le feu à l’arbre de 50 pieds tôt mercredi matin. Personne n’a été blessé, et le FDNY a éteint l’incendie assez rapidement, toujours… on nous dit que la fumée a rempli l’immeuble de bureaux.

L’arbre avait été décoré de 10 000 ornements et ses 100 000 lumières ont été allumées dimanche lors d’une cérémonie d’allumage à l’antenne.

Les flammes ont endommagé trois autres arbres voisins décorés de lumières de Noël… mais heureusement, aucun blessé n’a été signalé.

Les équipes sont déjà en train de démonter ce qui reste de l’arbre brûlé, et FOX a l’intention d’en installer et d’en décorer un nouveau dès que possible.

Pas aujourd’hui, Grinch… pas aujourd’hui !!!