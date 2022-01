FOX offre un premier aperçu de la série de musique country « Monarch »

Les fans de musique country vont se régaler avec la nouvelle série Monarch de Fox. Broadway World a noté que Fox avait récemment publié le premier aperçu de la nouvelle série, qui est présentée comme un drame multigénérationnel sur la première famille de musique country, les Romains. Les Romains sont décrits comme étant « synonymes d’authenticité », mais, bien sûr, ils seront confrontés à leurs propres problèmes dans le nouveau programme Fox. La série devrait faire ses débuts le dimanche 30 janvier.

Monarch met en vedette Susan Sarandon, Anna Friel, Trace Atkins, Josh Sasse et Beth Ditto. Des problèmes surviennent lorsque l’héritage de la famille est mis en péril. Au milieu de leurs ennuis, Dottie Roman de Sarandon a du mal à laisser Nicolette Roman de Friel reprendre son héritage tandis que Gigi Roman de Ditto gagne en popularité. D’après la première vidéo que Fox a partagée, Nicolette et Gigi s’affronteront pour devenir la prochaine reine de la scène musicale country.

Monarch sera présenté en première avec un événement de deux nuits commençant le dimanche 30 janvier après le championnat NFC. La deuxième partie de la première sera diffusée le mardi 1er février dans son créneau horaire habituel. Monarch a été créé par Melissa London Hilfers, qui sera également productrice exécutive. Alors que Sarandon et Friel ne sont pas étrangers au contenu scénarisé, Monarch servira de nouveau territoire aux chanteurs Atkins et Ditto. Bien que Ditto ait une certaine expérience dans le domaine du théâtre, car elle a joué dans On Becoming a God in Central Florida et est apparue dans un épisode de Dickinson.

Quant à Atkins, Monarch marquera son tout premier rôle principal dans une série. La chanteuse est apparue dans d’autres programmes au fil des ans, notamment The Lincoln Lawyer et I Can Only Imagine. Il a également eu des rôles d’invité dans des émissions telles que The Night Shift et My Name is Earl. Cependant, Monarch sera la première fois qu’Atkins aura l’un des rôles principaux, car il incarnera le patriarche de la famille romaine et le mari de Dottie, Albie Roman. En plus de son travail sur le contenu scénarisé, Atkins est également apparu dans quelques émissions de télé-réalité. Il est arrivé en deuxième place sur Celebrity Apprentice, avec Piers Morgan en premier. Le crooner country reviendrait plus tard pour The All-Star Celebrity Apprentice en 2013 et il a fini victorieux, battant l’illusionniste Penn Jillette.