FOX Reboot Classic Show, première diffusion la semaine prochaine

Joe Millionaire, l’une des émissions de téléréalité les plus regardées de l’histoire, est de retour des années après que la série ait cessé d’être diffusée. En novembre, FOX a annoncé que la série ferait un retour, mais cette fois avec une touche. L’émission est de retour avec une première spéciale de deux heures le jeudi 6 janvier.

L’émission a fait ses débuts en 2003 et racontait la chronique de femmes célibataires en lice pour l’affection d’un célibataire qu’elles pensaient être un millionnaire. Dans la finale, l’homme révèle qu’il ne l’est pas. Mais, si la femme choisit de poursuivre la relation, le couple remporte un prix de grande valeur. L’émission a été regardée par 34 millions de téléspectateurs en moyenne. Une saison de suivi, The Next Joe Millionaire, n’a pas eu autant de succès.

Dans le renouveau de FOX, Joe Millionaire: For Richer or Poorer, l’émission mettra en vedette deux célibataires : l’un qui est millionnaire et l’autre qui ne l’est pas. L’émission devrait faire ses débuts en janvier 2022. Le projet est l’un de FOX Alternative Entertainment et est produit par SallyAnn Salsano de 495 Productions.

« Cette reprise de Joe Millionaire représente une combinaison puissante : l’une des émissions de rencontres les plus innovantes et les plus populaires de tous les temps avec SallyAnn Salsano, qui se classe parmi les producteurs les plus intrépides du secteur », Rob Wade, président de Alternative Entertainment & Specials pour FOX Entertainment a déclaré dans une annonce officielle. « J’ai longtemps admiré Joe Millionaire pour sa prémisse audacieuse, et depuis le moment où j’ai rejoint FOX, je voulais le remettre sous les projecteurs d’une toute nouvelle manière pour les nouveaux téléspectateurs et les fans de l’original. »

L’émission de 2003 est la première saison la mieux notée et la plus regardée pour une série non scénarisée des 20 dernières années. La finale de la saison 1 de Joe Millionaire a établi le record de la série télévisée de divertissement non scénarisée la mieux notée et la plus regardée des deux dernières décennies, ce qui exclut la post-NFL.

Après la diffusion, la nouvelle émission sera disponible sur la plate-forme de streaming gratuite de FOX Entertainment, Tubi. Tubi propose actuellement 30 000 films et émissions de télévision de plus de 250 partenaires de contenu. La première saison originale de Joe Millionaire est également désormais disponible sur Tubi.