Fox renouvelle le drame d’été populaire pour la saison deux, offrant bientôt un spécial vacances

Fantasy Island est de retour pour la saison 2. Deadline rapporte que le drame d’été populaire a reçu le feu vert pour une autre saison avec Fox. Le renouvellement intervient au milieu de la saison des cordes pour la version modernisée de l’original, qui s’est déroulée de 1977 à 1984. Le redémarrage de l’été 2021 met en vedette Roselyn Sanchez et Kiara Barnes. Sa première saison a été classée comme le nouveau programme scénarisé n ° 1 chez les adultes de 18 à 49 ans. Fantasy Island est également devenue la nouvelle série dramatique de Fox la plus diffusée depuis le 9-1-1: Lone Star.

Le spectacle se déroule dans un complexe de luxe, où toutes les demandes des invités fantaisistes sont satisfaites. Le taux de participation n’est jamais ce que l’invité attend. Chaque chronique d’épisode est émouvante et provocante, mettant en vedette des histoires de personnes qui arrivent avec des rêves et des désirs spécifiques.

Sanchez incarne Elena Roarke, une descendante de « l’emblématique M. Roarke, qui a mis de côté ses propres ambitions et l’amour de sa vie, pour défendre l’héritage de sa famille », selon la description de Deadline. Barnes incarne Ruby Akuda, « une jeune femme avec une vieille âme qui est arrivée sur Fantasy Island avec une maladie en phase terminale et a reçu un nouveau souffle en tant que bras droit de Roarke ».

Heureusement, les fans de la série n’auront pas à attendre près d’un an pour les mises à jour. Fox diffuse un épisode de vacances de deux heures, Welcome to the Snow Globe, qui sera diffusé à 20 h le mardi 21 décembre. Lindsay Craft, Eddie Cahill et Mackenzie Astin seront les vedettes de l’épisode.

L’épisode suivra « le fantasme d’une femme d’affaires (Craft) d’un Noël parfait et d’une rencontre » M. Exact » (Cahill) teste Roarke de manière inattendue. Pendant ce temps, M. Jones (Astin) fait face à son passé, tandis qu’une nouvelle tradition du Père Noël secret a Ruby et Javier (John Gabriel Rodriguez) tournés vers l’avenir », note le rapport.

En septembre, Michael Thorn, président de Fox Entertainment, a fait l’éloge de l’émission, la qualifiant de « première vraie et récente tentative de série dramatique rentable ». « Nous sommes vraiment très exigeants, et cela a été excitant pour nous de polliniser certaines des stars que nous avons dans d’autres séries et de faire d’autres tours passionnants sur Fantasy Island », a-t-il déclaré à l’époque. « Nous voyons définitivement une deuxième saison potentielle et c’est quelque chose dont nous parlons maintenant. Nous sommes très satisfaits de la série et Liz et Sarah ont fait du très bon travail », a-t-il déclaré à l’époque.

À propos de la deuxième saison à venir, Thorn a déclaré: « Grâce à la fantastique Roselyn Sanchez et à la charmante Kiara Barnes et aux histoires captivantes qui ont exploité les principes fondamentaux de l’émotion et de l’aspiration, Fantasy Island était la réalisation de souhaits et l’évasion parfaites dont nous avions tous besoin cet été. Liz Craft, Sarah Fain et tout le monde chez Sony et Gemstone ont fait un excellent travail sur cette série et, comme toutes les bonnes choses, cela nous a donné envie de plus. Nous sommes si heureux qu’Elena Roarke, Ruby Akuda et tout le monde sur Fantasy Island ouvrent leur monde à nouveau pour une brève visite cet hiver et pour un séjour plus long l’année prochaine. »