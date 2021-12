Fox Reporter dit que Mattel devrait faire une poupée Barbie de Melania Trump, « la plus naturelle! »

Melania Trump a été une première dame controversée pour certains et une idole pour d’autres. Pour la majorité des Américains, cependant, elle n’a tout simplement pas été pertinente en tant que personnalité publique, au grand dam de nombreux partisans de Trump. Fox News fait toujours tout son possible pour louer l’ancien FLOTUS chaque fois que cela est possible, comme dans un segment récent où ils ont suggéré qu’une poupée Barbie soit fabriquée en son honneur.

Brian Kilmeade a fait ce commentaire lors d’un segment sur la dernière version de Barbie, qui est une poupée inspirée d’Eleanor Roosevelt pour célébrer la Journée nationale de la femme. Après qu’un autre journaliste de Fox eut fini d’expliquer que Barbie déployait une toute nouvelle gamme de poupées basées sur des femmes « aspirantes », Kilmeade a déclaré que le choix le plus « naturel » serait Melania Trump.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Barbie pourrait ne pas choisir Melania comme prochaine inspiration. Certains cas qui leur viennent à l’esprit et qui peuvent les décourager de le faire sont lorsqu’elle a copié l’intégralité du discours de Michelle Obama, presque mot pour mot, en pensant que personne ne le remarquerait. Une autre était quand elle portait une veste qui disait « Je m’en fiche » littéralement alors qu’elle se rendait à un centre de détention qui détenait des enfants dans des cellules.

Le commentaire embarrassant de Brian Kilmeade est suivi en disant que Melania a l’air d’être une poupée. Il semble qu’il ne comprenne pas que ce qui rend une femme inspirante n’est pas seulement son apparence, mais surtout ce qu’elle fait et ce qu’elle représente.

Le Tweet de Barbie à propos de la poupée Eleanor Roosevelt a fait l’éloge de l’ancienne Première Dame, en disant : « Elle a utilisé sa voix pour élever les autres et a inspiré des générations à s’exprimer. » La poupée aura un style similaire à la façon dont elle était connue pour s’habiller. Peut-être que si Melania Trump utilise sa voix pour élever les autres au lieu de repousser les enfants effrayés, elle aura aussi un jour une poupée à son image.

Brian Kilmeade répond à une Barbie Eleanor Roosevelt de collection en suggérant une Barbie Melania Trump : « La plus naturelle serait Melania, non ? Je veux dire, on dirait qu’ils devraient avoir une poupée d’elle. (h/t @tylermonroe7) pic.twitter.com/USzBOcfqbu – Bobby Lewis (@revrrlewis) 4 mars 2021

