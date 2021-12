FOX SOUL publie la bande-annonce de son film original « Where Hearts Lie » | Regarde la bande-annonce

Via Fox Soul

*LOS ANGELES, CA – ÂME DE RENARD, la première plate-forme de streaming gratuite de la communauté noire desservant sans vergogne Black, consommable par tout le contenu 365 jours par an, a publié aujourd’hui la bande-annonce officielle de son film original, WHERE HEARTS LIE, dont la première sera le 18 décembre.

Le film multi-primé, O GONT LES COEURS, est un drame/thriller envoûtant qui décrit avec quelle facilité un « bon gars » peut s’emmêler dans un réseau de romance, de jalousie, de tromperie et de trahison. Avec de bonnes intentions, le père célibataire Brave Williams, se retrouve dans un endroit qui met en jeu son succès, sa santé mentale et la sécurité de son jeune enfant, lorsqu’il tombe amoureux de la mauvaise femme qui pourrait détruire tout ce pour quoi il a travaillé et tous ceux qu’il aime.

« Je suis ravi de travailler aux côtés de FOX SOUL sur la sortie de WHERE HEARTS LIE », a déclaré Tony Lindsay, créateur et réalisateur. «J’aime que FOX SOUL offre aux créateurs noirs, comme moi, une plate-forme où les téléspectateurs peuvent voir leur vision et leurs cadeaux. Je veux que WHERE HEARTS LIE serve de film où il montre des vues non stéréotypées de pères célibataires et ouvre également des conversations inconfortables sur l’état des familles, mettant en évidence des problèmes tels que la santé mentale et la maltraitance des enfants.

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : Jalen Rose et Molly Qerim divorcent + Stephen A Movin’ sur Molly | VIDÉO

Réalisé, produit et écrit par Tony Lindsay, WHERE HEARTS LIE met en vedette Alexander Mulzac (Ambitions), Clifton Powell (« Ray », « Rush Hour »), Malik Yoba (« Empire ») et Taral Hicks (« A Bronx Tale, ”“Belly”), Mizan Kirby parmi les nouveaux arrivants Erin Sanderson et Luis Morales.

À PROPOS DE FOX SOUL

FOX SOUL est la première plate-forme de streaming gratuite de la communauté noire offrant des divertissements NON APOLOGIQUES, CONSOMMABLES PAR TOUS les divertissements 24 heures sur 24 à plus de 44 millions de téléspectateurs. Avec plus de 1 300 heures de programmation en direct et interactive par an, nous accueillons certains des visages et des voix les plus emblématiques de notre culture : Cocktails with Queens animé par Claudia Jordan, le Black Report primé de FOX SOUL, la vitrine du cinéaste noir connue sous le nom de FOX SOUL’s Screening Room animée par Vivica A. Fox, Get Into It with Tami Roman, Worth a Conversation with Jay « Jeezy » Jenkins, The Book of Sean animé par le Dr Sean McMillan, The Tammi Mac Late Show, et plus encore. Nous partageons VOTRE voix et VOTRE vérité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour plus d’informations sur FOX SOUL, visitez-nous sur YouTube et FOXSOUL.TV.

source : dkcnews.com