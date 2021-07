Fox tombe pour un faux de droite, diffusant une fausse histoire d’action positive – mais pas d’excuses, pas de rétractation ⋆ 10z viral

Pendant que vous lisez ceci, continuez à murmurer dans votre esprit : « Ils ne l’ont pas rétracté, ils ne l’ont pas rétracté, ils ne l’ont pas… », puis demandez-vous si Fox se soucie même de savoir s’ils ont mangé la plus grosse part de gâteau punk servi dans le DFW Metroplex, ou s’ils trouvent juste à maintenir la ruse.

Les faits sont faciles à exposer :

Les parents de Highland Park, une banlieue blanche et riche de Dallas, ont reçu des dépliants d’un groupe se faisant appeler “Dallas Justice Now”. Les dépliants indiquaient que les parents ne devraient pas permettre à leurs enfants d’âge secondaire de s’inscrire dans les écoles de l’Ivy League. Ils devaient « laisser de la place » aux candidats de couleur. Le dépliant est allé jusqu’à menacer les parents en publiant leurs noms comme « racistes » s’ils ne signaient pas l’engagement, celui qui leur interdisait d’envoyer des enfants dans les écoles de l’Ivy League.

Maintenant, si vous aviez un tel dépliant sur votre porte, le regarderiez-vous pendant plus de cinq secondes ? Non. On pourrait imaginer qu’il s’agissait d’un groupe assez fou de l’extrême gauche ou d’un groupe fou de la… droite. On pourrait penser que peu importe l’intention, les moyens sont tout faux et ridicules. La partie « publier les noms » est le véritable cadeau. C’est absurde.

Mais pas pour Fox. Selon C&L :

Mardi soir, Tucker Carlson remplaçant [Fox News link] Mark Steyn s’est vanté des libéraux blancs prêts à faire tapis pour Black Lives Matter jusqu’à ce que cela affecte la position de leurs enfants dans l’Ivy League : « Donc, si vous, alliés libéraux blancs, pensez simplement à vous pouvez diriger votre don déductible des impôts vers le Festival d’El Paso des rappeurs en herbe, cela ne le coupera plus. ” Steyn renifla.

L’histoire a traversé le écosphère de droite : tout le monde, de Candace Owens à PJ Media, voulait « interpeller » les libéraux blancs qui étaient « dénoncés » comme des hypocrites par une « organisation militante noire ».

Tort. La seule chose exposée était un groupe de droite désespéré pour attirer l’attention et en colère que les libéraux ne jouent pas à des jeux que l’on voit régulièrement à droite. (Un groupe évangélique conservateur pourrait absolument faire l’équivalent inverse.) Selon le Dallas Observer :

La recherche en ligne relie également Arena à Keep Dallas Safe, une organisation dirigée par un astroturfeur confirmé, suggérant qu’il pourrait y avoir des liens plus profonds entre ces efforts en termes de bailleurs de fonds et de stratégie.

Arena a travaillé pour le Comité sénatorial républicain national, le Parti républicain du Michigan et divers autres politiciens et campagnes politiques de droite. Ils semblent également avoir travaillé avec Keep Dallas Safe, selon l’index du site Luceo Solutions ainsi que le code source du site Web de mise en scène Keep Dallas Safe. (Plus tôt cette année, Keep Dallas Safe a ciblé des candidats aux élections du conseil municipal de Dallas en prétendant faussement qu’ils avaient l’intention de financer la police.)

Cette adresse e-mail appartient prétendument à Michele Washington. Comme on peut le voir par le communiqué de presse du groupe : https://t.co/eyNA0PfjNF 2/17 – Geoff Bowser (@geoffreybowser) 26 juillet 2021

Compte tenu de tout cela à propos de Juliet Fairley, il est intéressant de noter que le site Web actuel de Dallas Justice dit “Merci, Juliette Fairley d’avoir publié pour la justice!”https://t.co/YjEok8Ryrp 12/17 – Geoff Bowser (@geoffreybowser) 26 juillet 2021

Le fil continue de démontrer comment ce n’est presque sûrement pas réel (il nous est suffisamment prouvé que ce n’est pas réel), mais Bowers le résume comme suit :

Pour terminer, l’engagement lui-même utilise un langage inutilement incendiaire comme « ne soyez pas un hypocrite raciste » et « Dallas Justice Now annoncera publiquement les noms de ceux qui ont signé ou non l’engagement ». C’est une façon étrange d’amener les gens à signer. 17/17 – Geoff Bowser (@geoffreybowser) 26 juillet 2021

C’est ce que fait régulièrement Project Veritas. Et pourtant il n’y a pas eu de rétractation, il n’y a pas eu de rétractation, il n’y a pas eu de rétractation…

