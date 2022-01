Foxconn reprendra progressivement ses opérations à l’usine du Tamil Nadu ; établissement sous probation par Apple

L’usine située à la périphérie de Chennai dans le Tamil Nadu a été fermée le 18 décembre après les manifestations des travailleurs à la suite d’un incident d’intoxication alimentaire de masse dans le dortoir hors site.

Le fournisseur d’Apple, Foxconn Technology Group, a déclaré lundi avoir mis en œuvre une série de mesures correctives et commencer à ramener progressivement les membres de l’équipe dans l’usine de Sriperumbudur, qui a été fermée le mois dernier à la suite d’un incident d’intoxication alimentaire de masse dans le dortoir hors site de l’usine.

L’usine située à la périphérie de Chennai dans le Tamil Nadu a été fermée le 18 décembre après les manifestations des travailleurs à la suite d’un incident d’intoxication alimentaire de masse dans le dortoir hors site.

«Nous avons travaillé sur une série d’améliorations pour résoudre les problèmes que nous avons trouvés dans les dortoirs hors site de Sriperumbudur et pour améliorer les services que nous fournissons à nos employés. Nous avons mis en place une série de mesures correctives pour garantir que cela ne se reproduise plus et un système de surveillance rigoureux pour garantir que les travailleurs peuvent faire part de leurs préoccupations, y compris de manière anonyme », a déclaré Hon Hai Technology Group (Foxconn) dans un communiqué.

La société a également déclaré qu’elle » commencera progressivement à accueillir de nouveau les membres de l’équipe à mesure que chaque dortoir hors site sera prêt et approuvé « . Selon des sources, les opérations reprendront progressivement à l’usine au fur et à mesure que les auberges et les dortoirs seront prêts et certifiés conformément aux exigences locales par le gouvernement et les audits d’Apple.

Un porte-parole d’Apple a déclaré que l’établissement de Sriperumbudur était toujours en probation et que la société surveillait de près la situation. « Au cours des dernières semaines, des équipes d’Apple, ainsi que des auditeurs indépendants, ont travaillé avec Foxconn pour garantir la mise en œuvre d’un ensemble complet de mesures correctives dans les hébergements et les salles à manger hors site de Sriperumbudur », a déclaré le porte-parole.

Les travailleurs commenceront à revenir progressivement dès qu’Apple sera certain que ses normes sont respectées dans chaque dortoir et salle à manger, a souligné le porte-parole.

Apple avait mis l’usine de Sriperumbudur de l’assembleur d’iPhone Foxconn en « probation » à la suite de protestations des travailleurs et d’une évaluation qui a révélé des conditions de vie inférieures aux normes, affirmant qu’elle garantirait le respect de normes strictes avant la réouverture de l’unité.

Bien que les entreprises n’aient pas commenté les délais prévus pour la reprise complète des opérations, les sources ont déclaré que la reprise complète des opérations à l’usine prendra plus de temps et que les travailleurs ne seront ramenés que progressivement au cours des prochains mois. L’usine compte plus de 15 000 personnes travaillant sur la production de produits Apple.

Selon les sources, il y a également eu un changement de direction chez Foxconn India avec un changement de garde localement et l’introduction de nouveaux systèmes pour mieux gérer l’usine et les installations des employés. La production commerciale de la nouvelle série d’iPhone 13 devrait commencer à l’usine de Foxconn en février. On ne sait pas si la probation d’Apple affecterait ces plans.

