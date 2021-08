Foxconn va construire des usines de véhicules électriques aux États-Unis pour compenser le ralentissement de l’industrie des smartphones

in

Foxconn, un important assembleur d’iPhone, a annoncé son intention de construire des usines de fabrication de véhicules électriques aux États-Unis et en Thaïlande l’année prochaine, avec une production de masse prévue pour 2023. Avec cette décision, Foxconn cherche à passer du ralentissement de la fabrication de smartphones à la marée montante. de la demande de VE.

Foxconn est un leader mondial de la fabrication électronique avec près de 50 ans d’expérience. Il est connu pour ses appareils électroniques comme l’iPhone, l’iPad et la Nintendo Switch.

Cela étant dit, Foxconn a révélé l’automne dernier qu’il avait développé une plate-forme de matériel et de logiciels open source pour la fabrication de véhicules électriques et qu’il travaillait au développement d’une batterie à semi-conducteurs d’ici 2024.

Pour ne pas être en reste, Fisker a annoncé son intention de travailler avec Foxconn pour produire conjointement des véhicules électriques en 2023. Au même moment, Foxconn avait déjà commencé à projeter des volumes de fabrication de 250 000 véhicules électriques par an.

Lors de notre dernier rapport à ce sujet, Foxconn n’avait pas encore décidé où il fabriquerait des véhicules électriques pour Fisker ou tout autre client potentiel, bien qu’il disposait d’une installation vacante dans le Wisconsin.

Maintenant, il semble que le Wisconsin soit toujours en jeu en tant que site de fabrication potentiel pour Foxconn, bien que deux autres États soient apparemment en jeu.

Plateforme ouverte MIH EV de Foxconn

Foxconn va commencer la production de masse de véhicules électriques aux États-Unis et en Thaïlande d’ici 2023

Selon un rapport de NikkeiAsia, Foxconn cherche désormais à accroître sa présence dans l’industrie des véhicules électriques en fabriquant d’autres composants en plus de sa plate-forme ouverte MIH. Cela comprend les semi-conducteurs automobiles, les logiciels avancés liés à la conduite et d’autres composants clés, en plus de l’assemblage de véhicules électriques pour les constructeurs automobiles.

Lors d’une récente conférence téléphonique sur les résultats, le président de Foxconn, Young Liu, a informé les investisseurs des plans du fabricant de se développer en Thaïlande et aux États-Unis, et a mentionné qu’il y avait également des pourparlers pour que des sites européens étendent la “stratégie d’empreinte mondiale des véhicules électriques” de Foxconn.

L’usine thaïlandaise fabriquera des plates-formes EV ainsi que d’autres composants pour le marché thaïlandais, dans le but d’exporter à terme vers l’Asie du Sud-Est. Liu a expliqué que Foxconn prévoyait de produire 150 000 à 200 000 véhicules électriques par an dans la seule usine thaïlandaise.

Foxconn reste vague sur l’état dans lequel il fabriquera des véhicules électriques

Foxconn prévoit également de produire en masse des véhicules électriques aux États-Unis d’ici 2023, mais cette stratégie n’est pas aussi claire à ce stade. Alors que Foxconn a déjà exclu le Mexique comme site d’implantation, nous ne savons pas encore où le fabricant taïwanais compte s’implanter aux États-Unis.

Trois États sont actuellement à l’étude pour la première usine de fabrication de véhicules électriques de l’entreprise en Amérique du Nord. L’un de ces États serait le Wisconsin, qui vient de modifier un accord de 2017 dans lequel Foxconn était censé investir 10 milliards de dollars dans l’État et créer 13 000 emplois.

Foxconn a inauguré le site du Wisconsin en 2018, qui avait été construit à l’origine pour produire des téléviseurs à écran plat, mais cela ne s’est jamais produit. Depuis lors, l’empreinte de Foxconn dans le Wisconsin n’a produit que des masques pour pallier les pénuries pendant la pandémie de COVID-19.

Lorsque Foxconn finit par révéler où aux États-Unis il fabriquera des véhicules électriques, il est sûr de dire que c’est là que le véhicule électrique Fisker sera fabriqué, aux côtés de nombreux autres véhicules électriques.

Foxconn se concentrera ensuite sur la production en série de la prochaine série iPhone 13 plus tard ce mois-ci en Chine.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Abonnez-vous à Electrek sur YouTube pour des vidéos exclusives et abonnez-vous au podcast.