Fox’s Will Cain se bat contre les mandats de vaccination ⋆ .

Will Cain a lancé le programme Fox News Primetime lundi en disant aux téléspectateurs que les États-Unis sont «sur le point de« montrez-moi vos papiers »de style est-allemand» en raison des mandats de vaccination.

«Alors que je regarde autour de ce grand pays», a déclaré Caïn, «je ne peux pas croire que nous sommes sur le point, contre toute science, de rendre obligatoire des vaccins pour les enfants, que nous sommes à la limite du style est-allemand. . ‘»

Il a dit que «la pandémie est pratiquement terminée» mais «le combat pour vous contrôler, pour dominer sur vous, cela ne fait que commencer».

Cain s’est moqué des «scénarios apocalyptiques» des médias pour les mandats de masque de levage du Texas il y a des semaines, y compris le président Joe Biden’s »commente« Pensée néandertalienne »et a dit:« Ce n’était clairement pas une pensée néandertalienne, c’était une réflexion avant-gardiste. »

Maintenant que les mandats de masque pour les personnes vaccinées ont été levés par le CDC, Caïn a déclaré que «la gauche trouvera le moyen de projeter sa vertu, de signaler sa supériorité morale» sur les mandats de vaccination et «l’idée de passeports vaccinaux».

Après avoir montré des images d’un rapport sur certains États demandant aux entreprises de vérifier le statut vaccinal de leurs clients, Cain a de nouveau dit: «Montrez-moi vos papiers.»

Il a dit aux téléspectateurs que le président Joe Biden’s avertir que «ceux qui ne sont pas vaccinés finiront par en payer le prix» est «une menace de se faire vacciner».

Avec le déploiement du vaccin en cours, les données les plus récentes des CDC montrent que près de 60% de tous les adultes américains ont au moins une dose du vaccin covid-19. Les États et les entreprises s’efforcent d’encourager tout le monde à se faire vacciner, et de nombreux médias – dont certains chez Fox News – ont publiquement partagé leurs propres vaccinations.

