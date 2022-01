FOY Picks, Jake Paul’s Impact, quand Jon Jones se battra-t-il ?

En direct de Spotify Greenroom, Ariel, Chuck et Petesy réagissent à la nouvelle du combat annoncé pour la trilogie poids plume entre Alexander Volkanovski et Max Holloway, ainsi qu’à la rumeur du combat entre Nate Diaz et Dustin Poirier. Ensuite, les gars discutent des histoires à regarder en 2022, comme si Jake Paul avait une chance de changer la façon dont l’UFC mène ses affaires, l’agence libre de Kayla Harrison, et quand nous pourrions voir Jon Jones faire ses débuts chez les poids lourds. De plus, des prédictions audacieuses, des prédictions de combattant de l’année et des appels de la meilleure communauté de MMA !

Hôtes : Ariel Helwani, Petesy Carroll, Chuck Mindenhall

Producteur : Troy Farkas

