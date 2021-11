Fozzy annonce l’étape printemps 2022 de sa tournée «Save The World»

FOZZY entamera l’étape du printemps 2022 de sa « Sauver le monde » tournée fin mars. Le soutien au trek, qui devrait débuter le 31 mars à Detroit, Michigan et se terminer le 16 mai à Sauget, Illinois, viendra de GFM, KRASHKARMA et L’AFFAIRE NOCTURNE.

Des dates de tournée:

31 mars – St Andrew’s Hall – Détroit, MI



01 avril – Piere’s – Ft Wayne, IN



02 avril – La Piazza – Aurora, IL



03 avril – Epic Event Center – Ashwaubenon, WI



04 avril – 1175 – Kansasville, WI



07 avril – Toad’s Place – New Haven, CT



08 avril – Aura – Portland, ME



09 avril – Wally’s – Hampton Beach, NH



10 avril – Fete Ballroom – Providence, RI



11 avril – Irving Plaza – New York, NY



14 avril – Stone Pony – Asbury Park, NJ



15 avril – Sherman Theatre – Stroudsburg, PA



16 avril – La Reine – Wilmington, DE



17 avril – The Chance – Poughkeepsie, NY



18 avril – Théâtre Tally Ho – Leesburg, VA



28 avril – The Hub – Monroe, LA



29 avril – Warehouse Live – Houston, Texas



30 avril – The Rock Box – San Antonio, Texas



01 mai – Venez le prendre en direct – Austin, TX



02 mai – Amplified Live – Dallas, TX



05 mai – The Whisky A Go Go – Los Angeles, CA



06 mai – Garden Grove Amphitheatre – Garden Grove, CA



07 mai – Poste de traite de Goldfield – Roseville, CA



08 mai – Great American Music Hall – San Francisco, CA



09 mai – Virgnia Street Brewhouse – Reno, NV



12 mai – Sunshine Studios – Colorado Springs, CO



13 mai – Théâtre oriental – Denver, CO



14 mai – Temple Live – Wichita, KS



15 mai – Temple Live – Fort Smith, AR



16 mai – Pop’s – Sauget, IL

FOZZY a lancé une toute nouvelle chanson, « Purificateur », lors de son concert du 18 septembre à Flint, Michigan et l’a joué en direct depuis. De retour en juillet, FOZZY joué une autre nouvelle chanson, « Le club des vautours », lors de son concert à Iowa City, Iowa. Le groupe a également interprété son dernier single, « Sain », vivre pour la première fois.

En septembre, FOZZY guitariste Quartier riche a été contraint de ne pas participer à plusieurs concerts du groupe pour des raisons médicales personnelles. FOZZY encore joué en son absence comme un quatuor.

En mai, FOZZY a sorti une vidéo pour sa première nouvelle chanson en deux ans, la susmentionnée « Sain », qui a atteint un million de vues au cours de ses deux premières semaines. Cette vidéo unique en son genre a été tournée sur les plus longues montagnes russes en bois de la planète aujourd’hui.

En février dernier, FOZZY chanteur – et superstar de la lutte – Chris Jericho dit à Detroit WRIF station de radio que le groupe fait suite à 2017 « Judas » l’album « poursuivrait sur l’élan qui [the] ‘Judas’ [title track] commencé pour nous [four] il y a des années. »

A l’été 2020, Chris a dévoilé que FOZZYLe prochain LP contiendra 12 chansons, dont une reprise.

salle et producteur Johnny Andrews a de nouveau fait « la part du lion » de l’écriture de chansons pour le nouveau LP, qui a été enregistré principalement à Atlanta, en Géorgie.

En plus de produire « Judas », Andrews précédemment co-écrit FOZZY‘s « Les lumières s’éteignent » piste en 2014. Il a également écrit des chansons avec des goûts de TOUT CE QUI RESTE, PROLONGATION DE TROIS JOURS et TEMPÊTE D’HALALE.

En novembre, FOZZY est apparu dans son premier événement mondial de diffusion en direct des Madison Studios à Atlanta, en Géorgie.

FOZZY est Chris Jericho (voix), Quartier riche (guitares, voix), Frank Fontsère (tambours), Billy Grey (guitares) et PJ Farley (basse).