Fozzy annonce une tournée d’automne 2021 au Royaume-Uni et en Irlande

rockeurs américains FOZZY sortent de 2021 avec une tournée exclusive de onze dates au Royaume-Uni et en Irlande. Le trek débutera le 30 novembre à Manchester et s’arrêtera à Newcastle, Glasgow, Dublin, Belfast, Chester, Birmingham, Bournemouth Swansea et Nottingham avant de se terminer à Londres le 12 décembre. LE TRAITEMENT et COEUR COUVERT.

Performances triomphales sur la scène principale ces dernières années à Télécharger et Bloodstock en plein air festivals après la sortie de “Judas” avoir vu FOZZY faim de revenir.

“Cela fait plus de trois ans que nous avons eu l’honneur de jouer devant nos fans britanniques, qui ont été les premiers au monde à nous embrasser pleinement il y a 15 ans et à montrer à l’Amérique du Nord ce qui leur manquait”, a déclaré le chanteur. Chris Jericho. “En conséquence, nous avons toujours tenu l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles proches et chers à nos cœurs de métal. Et cela fait aussi longtemps que nous n’avons pas connu le FOZZY fous en Irlande, qui ont toujours été l’un des pays les plus fous et les meilleurs pour nous ! Alors nous en FOZZY vous avertissent tous maintenant… préparez-vous à rocker plus fort que jamais et à boire plus de pintes que vous n’en avez jamais bu, car FOZZY revient pour détruire votre ville ! Nous méritons tous un bon moment et nous ne plaisantons pas avec la responsabilité de fournir cela à tous nos amis à l’étranger.”

FOZZY Dates de tournée au Royaume-Uni et en Irlande :

30 novembre – Club Academy, Manchester



01 déc. – Riverside, Newcastle



02 décembre – Le Garage, Glasgow



04 déc. – Opium, Dublin



05 déc. – Limelight 1, Belfast



06 déc. – Live Rooms, Chester



07 décembre – The Mill, Birmingham



08 décembre – Ancienne caserne de pompiers, Bournemouth



10 décembre – Sin City, Swansea



11 décembre – Rescue Rooms, Nottingham



12 décembre – Islington Academy, Londres

En mai, FOZZY a sorti une vidéo époustouflante pour sa première nouvelle chanson en deux ans, “Sain”, qui a atteint un million de vues au cours de ses deux premières semaines. Cette vidéo unique en son genre a été tournée sur les plus longues montagnes russes en bois de la planète aujourd’hui. Obtenez une vue de première main de la folie alors que le groupe défie littéralement la gravité, en atteignant des vitesses de pointe de 70 mph et des chutes terrifiantes de 154 pieds, basculant sur la nouvelle piste écrasante à chaque piste du chemin !! C’est une course à sensations nerveuse et à couper le souffle qui représente à la fois la puissance et la physicalité de FOZZYla musique de , ainsi que la nature grandiloquente et l’attitude “qui s’en fout” de leur spectacle en direct.

En février dernier, Jéricho dit à Detroit WRIF station de radio qui FOZZYsuivi de 2017 “Judas” l’album “poursuivrait sur l’élan qui ‘Judas’ a commencé pour nous il y a trois ans.”

L’été dernier, Chris a dévoilé que FOZZYLe prochain LP contiendra 12 chansons, dont une reprise.

En mai 2020, Jéricho a dit à l’Australie Triple M station de radio qui FOZZY a “tant de bonnes chansons” écrites pour le nouveau LP que “ça va être difficile de choisir les singles”.

Guitariste Quartier riche et producteur Johnny Andrews a de nouveau fait “la part du lion” de l’écriture de chansons pour le nouveau LP, qui a été enregistré principalement à Atlanta, en Géorgie.

Sortie en août 2019, “Nulle part où courir” a été FOZZYle troisième single de se classer dans le Top 10 à la radio rock, après “Judas” et “Sans douleur”.

En plus de produire “Judas”, Andrews précédemment co-écrit FOZZY‘s “Les lumières s’éteignent” piste en 2014. Il a également écrit des chansons avec des goûts de TOUT CE QUI RESTE, PROLONGATION DE TROIS JOURS et TEMPÊTE HALES.

En novembre, FOZZY est apparu dans son premier événement mondial de diffusion en direct des Madison Studios à Atlanta, en Géorgie.

FOZZY est Chris Jericho (voix), Quartier riche (guitares, voix), Frank Fontsère (tambours), Billy Grey (guitares) et PJ Farley (basse).

Crédit photo: Adrienne Beacco