Fozzy se sépare du batteur de longue date Frank Fontsere et annonce son remplacement

FOZZY s’est séparé du batteur de longue date Frank Fontsère et l’a remplacé par Grant Brooks (PAR LE FEU).

le Chris Jericho-tenue à l’avant annoncée Fontsèrele départ de dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Le groupe a écrit : « Après presque 2 décennies, Frank Fontsère quitte le poste de batteur de FOZZY se concentrer sur sa famille et d’autres projets. Nous ne lui souhaitons que le meilleur et le remercions pour ses années de rock maximum !

« Cependant, nous sommes TELLEMENT ravis d’annoncer qu’après un long processus d’audition, notre bon ami Grant Brooks est le nouveau batteur de FOZZY!! Nous sommes ravis de libérer l’énergie pure et le talent qui Accorder apporte au groupe et nous sommes prêts à EXPLOSER en 2022… alors que nous attendons avec impatience la PLUS GRANDE année de notre histoire ! Je vous aime les gars et à bientôt! – Chris, Riche, Gamelle & P J. »

Dans une déclaration distincte sur son Facebook page, ruisseaux dit qu’il sortait PAR LE FEU après quatre ans et qu’il est « super excité » par son nouveau travail.

Il a écrit : « Depuis 4 ans, j’ai joué avec PAR LE FEU. J’ai rejoint le groupe à l’été 2017, en commençant par certains des plus grands festivals auxquels j’ai joué dans ma carrière musicale – de Plus fort que la vie avec OZZY OSBOURNE à Détonation supersonique avec POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS, suivi de plusieurs tournées à travers les États-Unis. Être avec PAR LE FEU m’a fait passer du statut de musicien local à celui d’artiste en tournée nationale et je n’oublierai jamais ces souvenirs avec mes frères qui seront toujours ma famille. Cependant, mon temps est terminé avec PAR LE FEU. Il n’y a pas de mauvais sang et ils continueront à briller avec la sortie de la nouvelle musique, que j’aime et je sais que vous l’aimerez tous aussi !

« Cela dit, je suis très heureux d’annoncer que j’ai accepté l’offre d’être le NOUVEAU batteur officiel pour FOZZY! Je suis super excité de commencer ce voyage avec mes amis et l’équipe du groupe. Tellement reconnaissant pour cette opportunité incroyable!

« Un immense bravo à Quartier riche, alias Le duc et Chris Jericho pour m’avoir contacté et m’avoir proposé le concert.

« Mes premières émissions seront sur le Croisière Jéricho appareiller de Miami, Floride à Nassau, Bahamas du 14 au 18 mars !

« Merci à tous pour votre soutien et j’ai hâte à la suite. Tant d’autres annonces passionnantes à venir ! »

Fontsère était membre fondateur de FOZZY, ayant formé le groupe en 1999 avec Jéricho et guitariste Quartier riche.

FOZZY sortira son nouvel album, « Boumbox », le 15 avril. Le LP, qui comprend les 10 meilleurs singles « Nulle part où courir » et « Sain », a de nouveau été produit par Johnny Andrews.

FOZZY‘s « Sauver le monde » Tournée américaine 2022, avec des invités spéciaux GFM, KRASHKARMA et L’AFFAIRE NOCTURNE, commence le 31 mars à Detroit, Michigan et se termine le 16 mai à Sauget, Illinois. De plus, pour célébrer l’arrivée de « Boumbox », FOZZY jouera une soirée de sortie d’album le 11 avril à Irving Plaza à New York, où les fans pourront acheter et écouter l’album complet exclusivement avant la sortie.

FOZZY a lancé une toute nouvelle chanson, « Purificateur », lors de son concert de septembre 2021 à Flint, Michigan et l’a joué en direct depuis. De retour en juillet, FOZZY joué une autre nouvelle chanson, « Le club des vautours », lors de son concert à Iowa City, Iowa. Le groupe a également interprété son dernier single, « Sain », vivre pour la première fois.

En mai, FOZZY a sorti une vidéo pour sa première nouvelle chanson en deux ans, la susmentionnée « Sain », qui a atteint un million de vues au cours de ses deux premières semaines. Cette vidéo unique en son genre a été tournée sur les plus longues montagnes russes en bois de la planète aujourd’hui.

A l’été 2020, Chris a révélé que FOZZYLe prochain LP contiendrait 12 chansons, dont une reprise.

salle et Andrews a de nouveau fait « la part du lion » de l’écriture de chansons pour le nouveau LP, qui a été enregistré principalement à Atlanta, en Géorgie.

En plus de produire « Judas », Andrews précédemment co-écrit FOZZY‘s « Les lumières s’éteignent » piste en 2014. Il a également écrit des chansons avec des goûts de TOUT CE QUI RESTE, PROLONGATION DE TROIS JOURS et TEMPÊTE HALES.

En novembre 2020, FOZZY est apparu dans son premier événement mondial de diffusion en direct des Madison Studios à Atlanta, en Géorgie.

FOZZY est Chris Jericho (voix), Quartier riche (guitares, voix), Grant Brooks (tambours), Billy Gray (guitares) et PJ Farley (basse).



FOZZY ANNONCE UN NOUVEAU BATTEUR !! pic.twitter.com/bYiEYWmrbm – FOZZY (@FOZZYROCK) 3 janvier 2022

Hé les gars, j’ai une annonce à partager! Pendant 4 ans, j’ai joué avec Through Fire. J’ai rejoint le groupe dans le… Publié par Grant Brooks le lundi 3 janvier 2022

Mots clés:

flou

Publié dans:

Des nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).