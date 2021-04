FP1: Bottas rebondit avec un P1 à Portimao

Mercedes a affronté Max Verstappen pour la première place lors de la première heure d’essais sur le circuit de l’Algarve, Valtteri Bottas sortant en tête alors que Verstappen tombait sous les mauvaises vibrations.

Bottas et Sergio Perez, deux pilotes à la recherche d’un week-end fort après leurs ennuis à Imola, se sont mis en piste pour débuter la FP1 et le Grand Prix du Portugal. Un 1: 23.778 de Bottas a également fait rouler la feuille de temps.

Carlos Sainz a laissé une pièce d’équipement Ferrari derrière en sortant de la voie des stands, le reste du peloton devant prendre des mesures pour éviter que les commissaires ne le récupèrent. Esteban Ocon a effectué un tour d’installation avant de se lancer dans un nouvel aileron avant, les tests de course Alpine.

🔎 On dirait que @ Carlossainz55 a eu quelque chose sous sa voiture alors qu’il sortait du garage @ScuderiaFerrari Un maréchal s’est précipité et a enlevé les débris maintenant 👍 # PortugueseGP 🇵🇹 # F1 pic.twitter.com/0IVJY0fW3B – Formule 1 (@ F1) 30 avril 2021

Sainz et son coéquipier Charles Leclerc ont été les premières victimes des limites de piste du virage 4, les coéquipiers de Ferrari perdant des temps au tour pour avoir couru large. Bottas n’a pas eu de tels problèmes, abaissant la référence à 1: 21.829, une demi-seconde sur les Ferrari. Son coéquipier Lewis Hamilton, P4, a déclaré que «l’équilibre est pratiquement impossible à gérer en ce moment» alors qu’il retournait aux stands.

Verstappen était en retard au match, ne quittant les stands que lorsque les pilotes Mercedes revenaient après leur premier relais de huit tours. Le pilote Red Bull a terminé troisième lors de son premier tour de vol et le plus rapide quelques minutes plus tard avec un 1: 21,053. Bottas a chuté au deuxième rang, à 0,3 seconde, avec Daniel Ricciardo P3.

De retour sur la piste pour une deuxième manche, Bottas a de nouveau été le plus rapide avec un 1: 20.506 avec Hamilton jusqu’à la troisième tandis que Sebastian Vettel a décidé de rendre visite à McLaren, tirant dans le troisième ensemble de stands, car c’était là que son ancienne équipe, Ferrari , ont été localisés la saison dernière.

Seb vient de rentrer dans le mauvais stand 😂 # F1 pic.twitter.com/KFc22sFGpP – Planète F1 (@ Planet_F1) 30 avril 2021

La lutte pour la P1 s’est poursuivie avec Verstappen rasant 0,006 s du meilleur de Bottas, puis allant encore plus vite – et il était toujours sur les pneus durs. Bottas a giflé sur un ensemble de pneus tendres, est passé au violet sur violet et a réussi un temps de 1: 19,648. L’avantage sur les pneus tendres était tel que George Russell dans la Williams a grimpé à la quatrième place devant Hamilton.

Le passage de Verstappen aux pneus tendres a vu le pilote Red Bull dire à son équipe que «300m» après son tour de vol, il avait une mauvaise vibration. «Je ne vois même pas où je vais», a-t-il déclaré avant de passer au violet dans les premier et deuxième secteurs et de réduire l’écart avec Bottas à 0,025s. «Impossible de conduire» fut son prochain commentaire. Perez a mis un tour en retard pour terminer P3 devant Hamilton, Leclerc et Gasly.

Russell était septième devant Sainz, Lando Norris et Esteban Ocon. Quant au pilote d’essai Callum Illot, il était P17, quatre dixièmes de moins sur Kimi Raikkonen.

Nikita Mazepin n’était pas satisfait de son coéquipier de Haas Mick Schumacher, ou de son propre ingénieur, alors que l’Allemand le dépassait et Mazepin lui demandait «qu’est-ce qu’il fait?». On lui a dit que Schumacher était sur une «double poussée» à laquelle il a précisé qu’à l’avenir il devrait recevoir cette information. Schumacher était P18 devant Nicholas Latifi et Mazepin.

Fois

1 Valtteri Bottas Mercedes 1: 19.648 30 tours

2 Max Verstappen Red Bull 0.025s 22 tours

3 Sergio Perez Red Bull 0.198s 21 tours

4 Charles Leclerc Ferrari 0.236s 26 tours

5 Lewis Hamilton Mercedes 0.319s 31 tours

6 Pierre Gasly AlphaTauri 0.796s 30 tours

7 George Russell Williams 0.881s 28 tours

8 Lando Norris McLaren 0.987s 25 tours

9 Carlos Sainz Ferrari 1.032s 26 tours

10 Esteban Ocon Alpine 1.152s 26 tours

11 Lance Stroll Aston Martin 1.246s 28 tours

12 Daniel Ricciardo McLaren 1.347s 29 tours

13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1.442s 27 tours

14 Fernando Alonso Alpine 1.655s 30 tours

15 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.733s 24 tours

16 Sebastian Vettel Aston Martin 1.757s 30 tours

17 Callum Ilott Alfa Romeo Racing 2.158s 21 tours

18 Mick Schumacher Haas 2.291s 28 tours

19 Nicholas Latifi Williams 2.645s 28 tours

20 tours de Nikita Mazepin Haas 4.576s

