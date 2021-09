FP1 : Lewis P1 ; Le PU de Vettel prive ses rivaux de la moitié de la session

in

Lewis Hamilton a dominé le FP1 pour le GP des Pays-Bas alors que l’Aston Martin frappée de Sebastian Vettel a provoqué un drapeau rouge de 30 minutes.

Alors que la Formule 1 revenait aux Pays-Bas après une interruption de 36 ans, Carlos Sainz a bouclé le premier tour, Yuki Tsunoda le premier tour, Esteban Ocon le premier voyage sur une route d’évacuation, Sebastian Vettel le premier avec des problèmes de voiture et Pierre Gasly le premier P1 alors que les 20 pilotes ont établi un temps et il s’est placé en tête du classement avec un 1:15.301. Tout ça en six minutes !

Et puis est venu le rugissement, auquel on s’attendait alors que Max Verstappen a frappé l’avant avec un 1:13.045.

Le #DutchGP est de retour ! C’est l’heure du FP1 🇳🇱 pic.twitter.com/o52Ozm8nLQ – WTF1 (@wtf1official) 3 septembre 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Alors que les pilotes continuaient à tracer les tours, apprenant le circuit, Lance Stroll s’est plaint de « tant de trafic ». Son ingénieur Aston Martin : « Oui, tout le circuit est du trafic. »

Gasly est presque devenu le premier crasher alors qu’il a eu un moment poilu dans le virage 3 avec un gros survirage qui l’a envoyé dans le virage relevé. Presque “perdu le rétroviseur gauche”, a-t-il déclaré. Il a pu contrôler son AT02, redescendre en toute sécurité sur son chemin.

La séance de Vettel a pris fin après 17 minutes, le pilote Aston Martin s’arrêtant sur le bord de la piste. “J’ai une panne de moteur, une panne de moteur”, a-t-il déclaré avant de sauter de sa voiture et de courir pour attraper un extincteur. L’Allemand s’est retrouvé à essayer de le faire fonctionner pendant qu’un maréchal surveillait. La séance a été signalée par un drapeau rouge à cause du positionnement de la voiture.

Lando Norris était en tête du classement à l’époque, son temps le plus rapide en 1:12,679, lui donnant 0,076s d’avance sur Verstappen. Valtteri Bottas était P3, 0,024 seconde de retard.

La session a été signalée par un drapeau rouge pendant plus de 30 minutes car la voiture de Vettel a été jugée dangereuse, le feu vert restant allumé pour indiquer que la voiture était toujours sous tension – “ERS State Alpha” comme le décrit Aston. Des tapis et des gants en caoutchouc pour la seule âme courageuse envoyée pour s’assurer que la voiture pouvait être déplacée en toute sécurité.

Seb est de retour dans la voie des stands Mais sa voiture est toujours en piste #DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/t6xpSGUSuE – Formule 1 (@F1) 3 septembre 2021

La séance est passée au vert à six minutes de la fin, le Race Control repartant à 12h24 heure locale. Kimi Raikkonen a été le premier à sortir pour quelle course folle à mettre dans le dernier tour ou trois avec les 20 pilotes sur les pneus tendres, et la circulation causant des problèmes – l’arrière du peloton rattrapant l’avant alors que ce dernier terminait son premier tour lancé.

Lewis Hamilton a réussi un temps de 1:11.500 pour battre Verstappen de 0,097 seconde avec Carlos Sainz à 0,004 seconde de plus. Charles Leclerc était P4 devant Bottas et Fernando Alonso. Norris et Ocon ont eu un quasi-accident tardif.

Cette banque cependant…#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/Mah5iiWF3Q – Formule 1 (@F1) 3 septembre 2021

Fois

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:11.500 16 tours

2 Max Verstappen Red Bull 0.097s 16 tours

3 Carlos Sainz Ferrari 0.101s 18 tours

4 Ferrari Charles Leclerc 0,123s 17 tours

5 Valtteri Bottas Mercedes 0.238s 16 tours

6 Fernando Alonso Alpine 0.658s 17 tours

7 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 0,859s 17 tours

8 Lance Stroll Aston Martin 0.931s 17 tours

9 Pierre Gasly AlphaTauri 1.015s 18 tours

10 Lando Norris McLaren 1.179s 17 tours

11 Esteban Ocon Alpine 1.475s 15 tours

12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.553s 19 tours

13 Daniel Ricciardo McLaren 1.581s 17 tours

14 George Russell Williams 1.681s 14 tours

15 Sergio Perez Red Bull 1.828s 17 tours

16 Nicholas Latifi Williams 1.970 14 tours

17 Nikita Mazepin Haas 2.016s 13 tours

18 Mick Schumacher Haas 2.347s 16 tours

19 Sebastian Vettel Aston Martin 4.484s 6 tours

20 Yuki Tsunoda AlphaTauri 3 tours