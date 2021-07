FP1: Max Verstappen jette le gant

Max Verstappen a clairement indiqué qu’il ne s’inquiétait pas de la domination de Silverstone par Mercedes ou de leurs améliorations, établissant un record de 1:27,0 pour donner le rythme en FP1 pour le GP de Grande-Bretagne.

La Formule 1 s’est rendue sur le circuit de Silverstone sous des applaudissements enthousiastes alors que les fans étaient de retour sur le circuit britannique pour la première fois depuis 2019 – et quel week-end à regarder.

Les pilotes se sont rapidement mis en piste car ils n’avaient que 60 minutes pour régler leurs voitures avant les qualifications de vendredi soir, la première partie de ce qui est un essai de qualification de sprint.

Avec une température de piste étouffante de 46°C, Lewis Hamilton a été le plus rapide sur les médiums avec Verstappen deux dixièmes sur le dur Pirellis.

Les deux pilotes étaient un peu débraillés dans le premier relais avec Hamilton à Copse et la RB16B de Verstappen regardant d’un écureuil à travers Village et The Loop.

Red Bull est passé aux pneus moyens et, 20 minutes plus tard, le temps de référence était de 1:28.179 pour Verstappen avec Sergio Perez jusqu’à la deuxième place mais six dixièmes derrière. Antonio Giovinazzi a été le plus lent de tous avec un temps de 1:33.479.

Inquiétant pour Verstappen, lors de son tour suivant, il a déclaré “qu’est-ce que c’était que le ****, je n’avais aucune puissance dans les deux derniers virages. Pouvez-vous résoudre ce problème ? » Red Bull lui a fait changer les paramètres du mode moteur, le problème a été résolu car il est allé encore plus vite, réduisant de 0,434 seconde son record précédent.

Hamilton, revenu sur ses médiums usagés pour un 21e tour, a signalé “un boursouflage avant droit” tandis que Charles Leclerc est devenu le challenger le plus proche de Red Bull, jusqu’à la troisième place. Il était cependant à 1,1 seconde du temps P1 de Verstappen. Sebastian Vettel dans l’Aston Martin était quatrième devant Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Bottas et Hamilton.

40 minutes plus tard, Red Bull et Verstappen ont été les premiers à cligner des yeux et à passer aux pneus tendres. Le Néerlandais, comme prévu, a battu son meilleur temps précédent, la référence à 1:27,035.

Lando Norris, qui n’a pas eu une bonne préparation pour le week-end du Grand Prix, révélant qu’il était en difficulté après avoir été agressé lors de la finale de l’Euro de football, s’est hissé à la deuxième place avec les pneus moyens.

Alors que de plus en plus de pilotes passaient aux pneus tendres, Hamilton a augmenté son rythme mais n’a pas été en mesure de défier Verstappen, à 0,8 seconde de son rival pour le titre. Informé de son écart avec Verstappen, il a répondu : « Sept dixièmes ? D’où vient cela?”

Leclerc a terminé quatrième devant Bottas et Sainz avec Vettel, Perez, Ricciardo et Esteban Ocon complétant le top dix.

George Russell était le plus lent de tous avec un 1:29,857.

La prochaine session est qualificative…

