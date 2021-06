FP1: Mercedes de retour au sommet alors que Bottas mène 1-2

in

La réponse de Mercedes à deux week-ends de course désastreux d’affilée est positive alors que Valtteri Bottas a dirigé un Silver Arrows 1-2 en FP1 sur le circuit Paul Ricard.

Red Bull se retrouve aux commandes des deux championnats du monde après que Mercedes ait subi non pas un, mais deux revers sur les circuits urbains sous la forme de Monte Carlo et de Bakou.

Mais, maintenant de retour sur un territoire plus confortable sur une piste de course traditionnelle, les Silver Arrows sont bien partis dans leur mission de rebondir dans la bataille du championnat du monde.

Bottas, avec des rumeurs sur son avenir Mercedes continuant à tourbillonner, a dominé la feuille de temps avec un temps de 1:33.448, soit environ trois dixièmes d’avance sur son coéquipier Lewis Hamilton. Max Verstappen complète le trio de tête, à moins d’un dixième de son rival pour le titre.

Ailleurs, Alpine, McLaren et AlphaTauri étaient très prometteurs car ils occupaient le reste des 10 premières places, Sergio Perez de Red Bull occupant l’autre place en P4.

Avec toutes les discussions qui ont précédé le week-end de course sur les rumeurs des pilotes Mercedes et les retombées continues des éruptions de pneus Pirelli à Bakou, l’attention était enfin revenue sur la piste de course du circuit Paul Ricard avec la première séance d’essais de la fin de semaine.

Et ce fut un début de procédure assez mouvementé alors que Mick Schumacher a filé au virage 3 et Yuki Tsunoda d’AlphaTauri s’est fait prendre au dernier virage en préparation d’un tour chaud.

Sebastian Vettel a également endommagé l’arrière de sa voiture AMR21 avec une énorme glissade au virage 11 et a d’abord été bloqué au neutre avant de finalement pouvoir retourner aux stands pour des réparations.

Juste avant cela, il y avait également eu un revers précoce pour Valtteri Bottas après avoir subi des dommages aux ailes en passant les bordures de saucisses au virage 2.

Dans un message radio diffusé via le flux mondial, Mercedes a exprimé son mécontentement quant à l’emplacement des bordures de saucisses dans ce coin particulier.

“Ils sont trop agressifs”, a déclaré Mercedes. « Ils ont endommagé notre voiture. Ils ont causé des dizaines de milliers de livres de dégâts, juste pour avoir parcouru deux ou trois pieds de large. »

Bottas coupe ses propres ailes en passant les trottoirs à la sortie du virage 2 et revient aux stands avec des dégâts#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/I7p4UQWgab – Formule 1 (@F1) 18 juin 2021

Pendant ce temps, alors que quelques pilotes pansaient leurs premières blessures, une bataille Mercedes contre Red Bull a commencé en haut de la feuille de temps avec Max Verstappen, Lewis Hamilton et Bottas, une fois qu’un nouvel aileron avant a été installé, tous échangeant des coups dans la lutte pour la P1 .

Après leurs premières tentatives correctes de tour à chaud sur le pneu tendre, Bottas a abaissé la référence avec un 1:33.448. Cela l’a placé à trois dixièmes d’avance sur Hamilton, qui avait à son tour 0,097 s d’avance sur Verstappen.

Après un ajustement de l’aileron avant, Verstappen semblait sur la bonne voie pour un bon tour après avoir été le plus rapide de tous dans le secteur intermédiaire – mais il a finalement reculé après avoir été large dans le dernier secteur.

Le reste de la séance s’est déroulé sans incident majeur, même si Verstappen était notamment toujours aux prises avec l’équilibre de sa RB16B.

Feuille de temps FP1

1 Valtteri Bottas Mercedes 1:33.448 21 tours

2 Lewis Hamilton Mercedes 0.335s 19

3 Max Verstappen Red Bull 0.432s 21

4 Sergio Perez Red Bull 0.745s 23

5 Esteban Ocon Alpine 0.881s 24

6 Daniel Ricciardo McLaren 1.196s 22

7 Fernando Alonso Alpine 1.245s 19

8 Pierre Gasly AlphaTauri 1.251s 18

9 Lando Norris McLaren 1.259s 19

10 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1.399s 21

11 Charles Leclerc Ferrari 1.502s 22

12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1.668s 22

13 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.687s 18

14 Lance Stroll Aston Martin 1.827 21

15 Sebastian Vettel Aston Martin 1.841s 14

16 Carlos Sainz Ferrari 1.894s 22

17 Nicholas Latifi Williams 2.164s 20

18 Nikita Mazepin Haas 3.203s 22

19 Mick Schumacher Haas 3.881s 12

20 Roy Nissany Williams 4.433s 14

